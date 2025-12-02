Plazos fijos: los bancos que lideran el ranking de las tasas más altas en esta primera semana de diciembre 2025

Los rendimientos diarios que ofrecen las billeteras virtuales siguen causando furor, pero los ahorristas no dejan de lado su interés en los plazos fijos que ofrecen los bancos tradiciones. Por esta razón acá te mostramos cómo quedó el ranking actualizado de los bancos con mejores tasadas.

Ranking de plazos fijos tradicionales

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.

El ranking este martes 2 de diciembre se posicionó de la siguiente manera: