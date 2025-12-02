Plazos fijos: los bancos que lideran el ranking de las tasas más altas en esta primera semana de diciembre 2025
Los bancos ajustaron sus tasas nominales y de esta manera se actualizó el ranking de las entidades con mejores rendimientos.
Los rendimientos diarios que ofrecen las billeteras virtuales siguen causando furor, pero los ahorristas no dejan de lado su interés en los plazos fijos que ofrecen los bancos tradiciones. Por esta razón acá te mostramos cómo quedó el ranking actualizado de los bancos con mejores tasadas.
Ranking de plazos fijos tradicionales
El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas, la misma está conformada por los bancos con mayor volumen de depósitos y que ofrecen a sus clientes un TNA Plazo Fijo intransferible a 30 días.
El ranking este martes 2 de diciembre se posicionó de la siguiente manera:
- Banco Macro: 28%
- ICBC: 28%
- Banco Hipotecario S.A: 27%
- Banco Credicoop: 26%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 26%
- Banco de la Nación Argentina: 26%
- Banco Santander: 25%
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 24%
- Banco BBVA: 23%
- Banco Galicia: 22%
Comentarios