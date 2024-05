Milei y el maléfico costo argentino

Por Gustavo Pérego (Director de Abeceb)

En estos días observamos una lucha dialéctica entre el presidente Milei y muchos economistas, hablando una y otra vez sobre el atraso cambiario del actual modelo económico.



El gobierno insiste por un lado en marcar un rumbo de la economía que muestra varios logros como la tendencia a la baja de la inflación con recomposición de los precios relativos, pese al retraso, aunque menor, de las tarifas de servicios públicos.

A esto se suman el superávit financiero y comercial que han llevado a una fuerte apreciación del tipo de cambio apoyado en un proceso permanente de recomposición del balance del Banco Central.



Por el otro, varios analistas ponen el alerta en el encarecimiento de la producción local, lo cual impacta principalmente en la exportación de bienes industriales, así como la mantención del cepo que conlleva a un mercado del dólar intervenido de hecho. Todo ello confluye a que la salida de la recesión se prolongue y genere dudas en los mercados.



Sin embargo, más allá de la ideología política, es innegable que la Argentina tiene un problema de competitividad no solo frente a los productos chinos, sino a la producción más cercana de Europa o mismo Brasil.



Este costo país o “costo argentino” surge cuando la maraña de regulaciones tributarias nacionales, provinciales y municipales asfixian a las empresas pymes principalmente. O cuando los acuerdos sindicales sectoriales no logran brindar flexibilidad frente al cambio tecnológico en las formas de producción o al imponer lógicas paritarias de multinacionales a una cadena pyme de la misma industria.

Pero, no solo, es una cuestión de altos impuestos o corporativismo de instituciones intermedias, sino también es haber aceptado la idea de vivir en una economía con un riesgo país arriba de los 2000 puntos y con una economía cerrada sin acceso al crédito.

Un país que aceptó la ineficiencia de la burocracia estatal, hinchada por punteros políticos, que se transforman en un lastre para la productividad y disparan los costos de manera absurda.



Los argentinos nos acostumbramos a una economía de alta inflación y restricciones cambiarias, donde los diferentes segmentos de mercado nacional se distribuyen en oligopolios de de dos o tres empresas grandes, y el resto de las pymes de la cadena de valor nada para no ahogarse.



La sociedad culturalmente aceptó una economía con poca oferta de bienes y servicios, en su mayoría de baja calidad frente a la posibilidad de abrirse y competir para mejorar su estándar de vida. Yo desafío a cualquier argentino que visite un supermercado del interior de Brasil, y con seguridad encontrará más variedad de productos que en un supermercado de Barrio Norte en Buenos Aires. No es un problema solo de escala como algunos creen, el problema es estructural.

"No es que no hay un plan económico, si son ignorantes no es mi culpa"



Javier Milei afirmó que irá por "un régimen en el que se pueda elegir en qué moneda hacer transacciones" y aseguró: "Cuando se den cuenta, va a ser tan chica la cantidad de pesos que podré dolarizar". pic.twitter.com/1FN2IlBpoa