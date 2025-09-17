Modificación en la cúpula del FMI: nueva conducción en el área que negocia con la Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) desplazó al chileno Rodrigo Valdés de la dirección del Hemisferio Occidental y nombró en su reemplazo al británico Nigel Chalk.

Valdés fue cuestionado por el gobierno argentino durante la negociación del último acuerdo. Milei acusó al chileno de obstaculizar las negociaciones.

Chalk asumirá el cargo el 27 de octubre y tendrá bajo su revisión la auditoría del programa que actualmente tienen la Argentina y el FMI.

«La amplia experiencia, el buen juicio y la firmeza de Nigel nos han guiado a muchos de nosotros ante desafíos complejos«, declaró la Directora Gerente, Kristalina Georgieva.

Desde 2014, Chalk se ha desempeñado como Subdirector del Departamento de Salud y Desarrollo Humano (WHD), supervisando las operaciones de vigilancia y préstamos para economías clave como Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Jamaica, México y Surinam.

Durante este tiempo, se ha desempeñado como Director Interino y Jefe de Misión para Estados Unidos, liderando once consultas consecutivas del Artículo IV en cuatro administraciones diferentes.

Economista formado en Liverpool, Londres y California, Chalk combina experiencia en organismos multilaterales

En el sector privado, Chalk de 2012 a 2013, fue Director General y Jefe de Investigación de Asia (excepto Japón) en Barclays Bank en Singapur, donde codirigió la investigación global y presentó las perspectivas de la firma sobre Asia a sus clientes.

Chalk es licenciado por la Universidad de Liverpool, tiene una maestría en Economía por la London School of Economics y un doctorado y una maestría en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Ha impartido docencia en la UCLA y la Universidad de Rutgers, y ha publicado extensamente sobre política fiscal y monetaria y reforma financiera.

