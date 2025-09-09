El FMI respaldó al gobierno de Javier Milei tras la derrota electoral en Buenos Aires: «Apoyamos su compromiso»

El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió este martes a respaldar el gobierno de Javier Milei. El organismo valoró públicamente la actitud de mantener el rumbo económico.

“Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda de desregulación”, señaló la vocera del organismo, Julie Kozack, en un posteo en redes sociales.

La portavoz agregó que “el personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”.

El organismo se pronunció luego de la debacle del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y de una fuerte caída en bonos y acciones en la apertura de los mercados.

El FMI mantiene la decisión de colaborar con el gobierno de Milei y en la última revisión decidió relajar metas y postergar revisiones.

El organismo dará una conferencia de prensa el próximo jueves donde se esperan más detalles.

Elecciones en Buenos Aires: dólar, bonos y acciones sufrieron una fuerte caída ante la incertidumbre política

Tras la debacle electoral de La Libertad Avanza por un margen muy superior al esperado, llegó la huida de los activos argentinos por parte de los inversores que ven tambalear un proyecto político afín a los mercados.

Las acciones se hundieron hasta 22%, los bonos de la deuda pública cayeron cerca de 9%, el riesgo país se disparó por encima de los 1100 puntos, y el dólar tocó el techo superior de la banda al cotizar a $ 1.470 para minoristas durante buena parte del día.

La marea roja se produjo a consecuencia de que la diferencia que obtuvo el peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires fue mayor a la estimada y complica los planes del oficialismo de cara a las nacionales de octubre.

Los 14 puntos a favor de Fuerza Patria en todo el territorio bonaerense son leídos por los mercados como un freno al programa de gobierno de Javier Milei, que ahora deberá reconfigurar su norte político si pretende llevar adelante las reformas estructurales que se le reclaman.

Por eso, apenas se habilitaron las pantallas los grandes inversores salieron a vender en masa los activos argentinos.