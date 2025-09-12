En su viaje a Estados Unidos para recibir un premio, Javier Milei se reunirá con Scott Bessent y la directora del FMI

El centro de estudios Atlantic Council informó que Javier Milei fue reconocido con el Global Citizen Award por las reformas económicas que promueve en la Argentina. El secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent le entregará el premio en una gala que se hará el 24 de septiembre en New York. Este encuentro y su actividad en Estados Unidos, le permitirá al presidente un encuentro además con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. Además, hablará en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Premiarán a Javier Milei en Estados Unidos

“La presidencia de Javier Milei marca una ruptura decisiva respecto del pasado. Yo creo firmemente que el presidente Milei tiene la visión, la voluntad y la capacidad de ejecución para asegurar que este país atraviese una transformación económica”, dijo Bessent cuando estuvo en Argentina en abril pasado.

También serán premiados el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de FIFA, Gianni Infantino.

Según informó Infobae, Bessent aceptó ser quien haga entrega de la distinción el presidente argentino. Una de las invitadas es Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Antes de concurrir a la gala del Atlantic Council, el mandatario argentino hablará ante la Asamblea General de las Naciones Unida (ONU).. Por lo que si se mantiene todo según lo programado, el 24 de septiembre Milei tendría un encuentro con Bessent y Georgieva, una foto importantes semanas antes de las elecciones de octubre.

Años atrás, Mauricio Macri también recibió el premio del Council Atlantic. Y en la ceremonia se sentó junto a Christine Lagarde, que era el titular del FMI.

Los puntos que destacó el FMI en el programa económico

La portavoz del FMI, Julie Kozack, ayer habló sobre el acuerdo y el programa con Argentina. “El personal FMI está trabajando estrechamente con las autoridades de Argentina a medida que implementan el programa y el objetivo es consolidar la estabilidad de manera duradera para fortalecer las perspectivas de crecimiento en Argentina”, señaló.

La vocera indicó que el FMI “apoya el cumplimiento del ancla fiscal continua por parte de las autoridades y su agenda de regulación integral, así como su compromiso para salvaguardar la sostenibilidad de los efectos del el marco cambiado y monetario del programa”.

“De manera más específica puedo decir que nosotros celebramos los superávits primarios logrados en el lado fiscal en agosto y esto coincide con las metas del programa”, remarcó.

Respecto de la situación de las tasas de interés señaló que “las mejoras en el marco de gestión de liquidez debería continuar mitigando la volatilidad y los efectos negativos asociados en lo que respecta a la actividad económica”.