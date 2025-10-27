Modifican el plazo fijo: cuánto gano si deposito $12.500.000 a 30 días en la última semana de octubre 2025
Tras las elecciones 2025 y en fechas de cobro de sueldos, los plazos fijos acaparan atención. Estos son los rendimientos que ofrecen el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y las mayores entidades del país.
Con un mercado cambiario marcado por la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas, las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras siguen registrando cambios. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.
Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).
Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.
Plazo fijo modificado: tasas, banco por banco
En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.
Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 44% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco Macro, con un rendimiento del 42% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.
Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco Voii y el Banco CMF, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 54%.
|Banco
|TNA
|TEM
|Monto a 30 días
|Banco Voii
|54,00%
|4,500%
|$13.062.500
|Banco CMF
|54,00%
|4,500%
|$13.062.500
|Banco Bica
|53,00%
|4,417%
|$13.052.125
|Banco Mariva
|52,00%
|4,333%
|$13.041.625
|Banco Meridian
|52,00%
|4,333%
|$13.041.625
|Banco de Comercio
|50,00%
|4,167%
|$13.020.875
|Banco del Sol
|48,00%
|4,000%
|$13.000.000
|Banco de la Provincia de Córdoba
|46,00%
|3,833%
|$12.979.125
|Banco Provincia de Tierra del Fuego
|45,00%
|3,750%
|$12.968.750
|Banco Nación
|44,00%
|3,667%
|$12.958.375
|Banco del Chubut
|43,50%
|3,625%
|$12.953.125
|Banco Hipotecario
|43,00%
|3,583%
|$12.947.875
|Banco Comafi
|43,00%
|3,583%
|$12.947.875
|Banco Macro
|42,00%
|3,500%
|$12.937.500
|Banco ICBC
|40,80%
|3,400%
|$12.925.000
|Banco BBVA
|40,00%
|3,333%
|$12.916.625
|Banco Credicoop
|39,00%
|3,250%
|$12.906.250
|Banco Provincia de Buenos Aires
|39,00%
|3,250%
|$12.906.250
|Banco Ciudad de Buenos Aires
|38,00%
|3,167%
|$12.895.875
|Banco Supervielle
|37,50%
|3,125%
|$12.890.625
|Banco Santander
|37,00%
|3,080%
|$12.885.000
|Banco Galicia
|37,00%
|3,080%
|$12.885.000
|Banco Provincia de Neuquén (BPN)
|37,00%
|3,080%
|$12.885.000
|Banco Julio
|37,00%
|3,080%
|$12.885.000
|Banco Patagonia
|34,00%
|2,833%
|$12.854.125
En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $12.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $12.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $12.500.000×1,03667 = $12.958.375. Es decir, el rendimiento será de $458.375.
Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?
La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 3,619%. Esto está por encima de la inflación proyectada para noviembre 2025.
Si tomamos el 54% n.a que pagan el Banco Voii y el Banco CMF (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 4,5%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para noviembre 2025 una inflación del 2,1%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.
La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.
