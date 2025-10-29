Cotización del Dólar hoy: lo que necesitás saber este miércoles 29 de octubre 2025

¿A cuánto cotiza el dólar hoy? Este miércoles 29 de octubre 2025, el dólar blue, oficial y los tipos de cambio financieros (MEP y Contado con Liquidación) inician una nueva jornada con la mirada puesta en el mercado. Descubrí el precio de cada divisa y cómo se mueve la economía en Argentina.

El Dólar Oficial inicia la jornada este miércoles 29 de octubre 2025 en:

$1.500 en Banco Nación.

Mientras que el Dólar Blue arranca hoy en:

$1.470 para la venta.

En tanto, el Dólar en el Banco Provincia de Neuquén comienza en:

$1.505 para la venta.

Respecto a los dólares financieros, los mercados abren este miércoles 29 de octubre 2025 con atención en la brecha cambiaria y su devenir durante esta semana, tras las primeras novedades económicas. Repasá toda la información acá.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 29 de octubre 2025

Acá, te contamos cómo arrancan hoy las cotizaciones del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros en la jornada cambiaria de este miércoles 29 de octubre 2025. Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking y el Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren hoy las operaciones del dólar.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1425 1475 Banco Nación 1450 1500 Banco ICBC 1405 1475 Banco BBVA 1440 1495 Banco Supervielle 1458 1498 Banco Ciudad de Bs As 1420 1500 Banco Patagonia 1440 1490 Banco Santander 1440 1490 Banco Galicia Más 1440 1490 Banco Credicoop 1450 1500 Banco Macro 1425 1500 Banco Piano 1435 1500 Banco BPN 1435 1505

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 29 de octubre 2025

En el Banco Provincia de Neuquén (BPN), el dólar inicia la tercera ronda cambiaria de la semana este miércoles 29 de octubre 2025 cotizando:

$1.435 para la compra .

. $1.505 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 29 de octubre 2025

Miércoles 29 de octubre 2025. El dólar blue inicia su actividad cotizando:

Para la compra: $1.450

Para la venta: $1.470

Los dólares financieros operan este miércoles 29 de octubre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.475,03

Dólar CCL:

Apertura: $1.489,41

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 29 de octubre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.943,50 en octubre 2025.

A partir de la reciente suba de la divisa extranjera por encima de todos los demás valores.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en octubre 2025

En octubre 2025, el dólar tiene un piso de $941 y un techo alrededor de $1.486: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para octubre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: