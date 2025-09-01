Presión sobre el dólar: fuerte caída del ingreso de divisas del campo

El ingreso de dólares por parte del sector cerealero durante agosto se redujo a U$S 1.818 millones, lo que implica una baja de 25% con relación al mismo mes del año pasado y de 55% frente a julio del corriente, según informó este lunes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

El resultado se explica por la baja temporal de retenciones que estuvo vigente hasta el 30 de junio.

Debido a esta situación, los productores liquidaron sus granos antes de esa fecha y el producido ingreso ingresó al país en julio, lo cual generó un doble efecto: provocó un récord para ese mes y disminuyó la oferta exportable para los siguientes.

Con el resultado de agosto, el sector generó un ingreso de dólares por U$S 21.339 millones, que resulta una mejora de 32% comparando con el mismo período de 2024.

“El mes de agosto se caracteriza por menores ventas hacia la exportación y una baja de registros con relación a los meses plenos de cosecha gruesa”, aclararon desde las entidades.

Por otro lado, señalaron que “la baja permanente de derechos de exportación ha permitido mantener un flujo de granos hacia la exportación y el procesamiento industrial exportador que posibilitó ingresos mejores de divisas a los inicialmente previstos”.

La fuerte caída en la oferta de dólares del campo es uno de los motivos que también explicó la presión sobre el tipo de cambio.

El gobierno intentó revertir esta situación a fines de julio anunciado la reducción permanente de la alícuota de las retenciones desde agosto, pero si bien hubo un flujo más constante, no alcanzó para compensar aquel adelantamiento de las liquidaciones.

Actualmente, las retenciones al maíz y son de 9,5%; de girasol de 5,5% la soja 26% y los subproductos de soja de 24,5%.