La inflación de septiembre superó el 2%: alquiler y combustible, los rubros que más influyeron en el IPC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 2,1 en septiembre, mayor a la cifra de agosto: fue del 1,9%. Sin embargo, rubros como vivienda (influenciada por los alquileres), combustible y trasporte rompieron la barrera del 3%. Las estimaciones coinciden con las principales consultoras que anticipaban que superaría el 2%.

Según el informe, la inflación acumuló en el año una variación de 22,0%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,8%.

La inflación nacional informada por el INDEC supera en algunas décimas al dato de la Provincia de Río Negro que se conoció este martes al mediodía: fue del 1,32%. Sin embargo, es un poco menor al que informó el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba) que se registró en un 2,2%.

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de Neuquén también difundió el dato local. Se mantuvo en 2,8% durante septiembre, igual al de agosto, y acumula un alza del 41% interanual.

Combustibles fue uno de los ítems con mayor inflación en septiembre. Foto: Mati Subat

Inflación de septiembre: vivienda y combustibles rompió el 3,1%

Los rubros que más aumentaron en septiembre fueron vivienda y combustible con un 3,1%. Educación le siguió también con un 3,1% y transporte con un 3%.

De todas maneras, el informe del INDEC destaca que «la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas excepto en la Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Transporte».

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,1%

Educación: 3,1%

Transporte: 3,0%

Salud: 2,3%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2,2%

Comunicación: 2,2%

Bienes y servicios varios: 2,1%

Prendas de vestir y calzado: 2,1%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,9%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,6%

Recreación y cultura: 1,3%

Restaurantes y hoteles: 1,1%

Inflación de septiembre: el informe completo del INDEC:

Analistas prevén que el dólar oficial superará el techo del FMI y la inflación seguirá sobre el 2% hasta 2026

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central volvió a corregir al alza sus proyecciones para el cierre de 2025, anticipando un escenario de inflación persistente y mayor tensión cambiaria. Los 42 analistas consultados (entre consultoras, centros de investigación y bancos) prevén que el valor del dólar oficial mayorista superará la banda de flotación acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de que finalice el año. Específicamente, proyectan un valor de $1.536 para diciembre, superando el límite de $1.526 establecido en el acuerdo con el organismo internacional.

En cuanto a la inflación, el panorama tampoco muestra señales de desaceleración inminente. El consenso del mercado ajustó al alza sus pronósticos, esperando que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantenga por encima del 2% en los últimos meses del año (2,1% en septiembre, 2,1% en octubre, 2% en noviembre y 2,1% en diciembre). Según el REM, recién en enero de 2026 se vería una leve baja al 1,9%, con una proyección acumulada del 29,8% para todo 2025, lo que representa 1,6 puntos más que en el informe anterior.

Este panorama del mercado contrasta fuertemente con las previsiones oficiales del Ministerio de Economía. El relevamiento evidenció fuertes discrepancias: mientras el Gobierno proyecta una inflación del 10,1% para 2026 y un dólar oficial de $1.423 en diciembre, los analistas privados estiman un 19,5% de inflación y un tipo de cambio de $1.536 para ese mismo mes. Además, la expectativa de crecimiento del PBI del mercado se redujo al 3,9% para 2025, por debajo del 5,4% que prevé el Ejecutivo, reflejando distintas miradas sobre la viabilidad del esquema de bandas cambiarias.

En términos de actividad económica, los analistas esperan una desaceleración moderada, con una caída del 0,6% en el tercer trimestre, seguida de una ligera recuperación hacia finales de 2025. Pese a la tensión cambiaria e inflacionaria, el mercado proyecta un superávit comercial de USD 8.248 millones para 2025, con una desocupación que se mantendría estable en torno al 7,2% a fin de año. El consenso general del REM refleja una expectativa de inflación persistente y una mayor presión sobre la cotización del dólar a medida que se acerque el 2026.