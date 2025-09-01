Mercado cambiario: cotización del dólar oficial y blue al lunes 1 de septiembre 2025

Luego de cerrar agosto con algunas turbulencias, el mercado cambiario inicia septiembre 2025 con expectativa sobre lo que puede pasar en las próximas semanas. Por eso, a continuación, repasamos la cotización del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros hoy.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: lunes 1 de septiembre 2025

El dólar en Banco Nación inicia su actividad este lunes 1 de septiembre 2025 cotizando $1.320 para la compra y $1.360 para la venta.

Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así inician las operaciones del dólar este lunes 1 de septiembre 2025.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1320 1360 Banco Nación 1320 1360 Banco ICBC 1275 1357 Banco BBVA 1325 1365 Banco Supervielle 1330 1370 Banco Ciudad de Bs As 1315 1365 Banco Patagonia 1310 1360 Banco Santander 1325 1360 Banco Galicia Más 1325 1365 Banco Credicoop 1325 1365 Banco Macro 1300 1345 Banco Piano 1315 1370 Banco BPN 1280 1350

En el Banco Provincia de Neuquén (BPN), este lunes 1 de septiembre 2025 el dólar abre su actividad cotizando en $1.280 para la compra y $1.350 para la venta.

Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: lunes 1 de septiembre 2025

En tanto, el dólar blue inicia su actividad este lunes 1 de septiembre 2025 en estos valores:

Para la compra: $1.300

Para la venta: $1.320

Por su parte, los dólares financieros operan este lunes 1 de septiembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.357,34

Dólar CCL:

Apertura: $1.355,27

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿Cuántos dólares en efectivo puedo comprar en septiembre 2025?

Cabe recordar que desde abril pasado ya no hay restricciones para comprar dólares, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo:

Para la compra en efectivo , rige un límite mensual de US$100 .

, rige un . Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿A cuánto cotiza el dólar tarjeta en septiembre 2025?

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza a $1769,85 en septiembre 2025, por encima de todos los demás valores.

Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: ¿De cuánto es el piso y el techo de la banda durante septiembre 2025?

En septiembre 2025, el dólar tiene un piso de $951 y un techo de $1.471: solo si el precio tocara en los próximos días uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.