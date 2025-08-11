Modifican el plazo fijo: cuánto gano si deposito $12 millones a 30 días en la segunda semana de agosto 2025

Ante las recientes presiones sobre el dólar, ha habido incrementos en las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió el pasado 30 de enero bajar tres puntos la tasa de referencia de política monetaria, llevándola a su menor nivel nominal en más de siete años. Fue la última modificación que sufrió la misma, antes de su virtual eliminación con el desarme total de las Lefis. Hoy no hay tasa de referencia de la política monetaria, y esto es clave en la determinación de los nuevos rendimientos de los plazos fijos.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. Pese a esta desregulación, la tasa de política monetaria del BCRA sigue siendo la principal referencia en la determinación de los rendimientos de estos instrumentos.

La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis). Una de las principales novedades que había traído consigo este cambio de estrategia era un incremento indirecto en el rendimiento que reciben las entidades financieras por suscribirlas (las únicas autorizadas a hacerlo), ya que se les dejó de aplicar un descuento impositivo.

Esta medida les había otorgado a las entidades un mayor margen para pagarles más a aquellos ahorristas que coloquen fondos en plazos fijos. Ahora, al no existir un explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación y el Banco Galicia son los que ofrecen la mayor tasa para plazos fijos: 37% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco ICBC, con un rendimiento del 35,55% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destaca el Banco de la Provincia de Córdoba, que paga una tasa nominal anual (TNA) del 38%.

Banco TNA TEM Monto a 30 días Banco de la Provincia de Córdoba 38,00% 3,167% $ 12.380.040 Banco Voii 38,00% 3,167% $ 12.380.040 Banco Meridian 38,00% 3,167% $ 12.380.040 Banco Mariva 38,00% 3,167% $ 12.380.040 Banco CMF 38,00% 3,167% $ 12.380.040 Banco Julio 38,00% 3,167% $ 12.380.040 Banco Provincia de Tierra del Fuego 37,50% 3,125% $ 12.375.000 Banco del Sol 37,50% 3,125% $ 12.375.000 Banco Nación 37,00% 3,083% $ 12.369.960 Banco Galicia 37,00% 3,083% $ 12.369.960 Banco Bica 37,00% 3,083% $ 12.369.960 Banco Hipotecario 36,00% 3,000% $ 12.360.000 Banco ICBC 35,55% 2,962% $ 12.355.440 Banco BBVA 35,00% 2,917% $ 12.350.040 Banco Credicoop 35,00% 2,917% $ 12.350.040 Banco Provincia de Buenos Aires 35,00% 2,917% $ 12.350.040 Banco Comafi 35,00% 2,917% $ 12.350.040 Banco del Chubut 34,50% 2,875% $ 12.345.000 Banco Macro 33,50% 2,792% $ 12.335.040 Banco Santander 33,00% 2,750% $ 12.330.000 Banco Provincia de Neuquén (BPN) 32,00% 2,667% $ 12.320.040 Banco Patagonia 31,50% 2,625% $ 12.315.000 Banco Ciudad de Buenos Aires 31,00% 2,583% $ 12.309.960 Banco Supervielle 30,00% 2,500% $ 12.300.000 Banco Dino 29,00% 2,417% $ 12.290.040

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $12.000.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $12.000.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $12.000.000×1,03083 = $12.369.960. Es decir, el rendimiento será de $369.960.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 2,934%. Esto está por encima de la inflación proyectada para agosto 2025.

Si tomamos el 38% n.a que paga Banco Provincia de Córdoba (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 3,167%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para agosto 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.