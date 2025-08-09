Javier Milei apuntó contra los análisis que vinculan la suba del dólar con la inflación: «Deseo que asimilen la lección»

Javier Milei apuntó contra la relación entre la suba del dólar y la suba de precios. Foto: archivo.

Previo a la semana en la que se conocerán los datos del IPC de julio, en el que hubo una gran volatilidad del tipo de cambio, la Oficina del Presidente compartió este sábado a la tarde un extenso escrito de Javier Milei. Allí, el jefe de Estado apuntó contra los análisis que vinculen los movimientos del tipo de cambio con la inflación.

«Desde mediados de abril, momento en que se liberó el mercado de cambios, el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el traspaso a precios en caso que la divisa aumentara», arranca el texto escrito por Milei.

El presidente acotó que le sorprende la «persistencia en los mismos errores analíticos» y aseveró que si bien podrían tener algún sustento teórico, esa afirmación es «falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria».

Posteriormente, Milei escribió un segmento titulado «origen y naturaleza del dinero», en el que se refirió al sistema de trueque y cómo fue mutando hasta formar el dinero metálico.

Después, habló de «la naturaleza monetaria de la inflación», en el que volvió a concluir que «es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero».

Milei indicó que en el ejemplo argentino el rezago para terminar la inflación es un plazo «entre 18 y 24 meses», por lo que aguarda que a mediados de 2026 «la inflación sea sólo un mal recuerdo».

«El purgatorio de la inflación puede demandar un tiempo adicional y/o mayores tasas de inflación si a esto se le suma la presencia de un sobrante monetario», añadió.

Qué dijo Milei sobre la relación entre el dólar y la inflación

Con respecto al traslado a precios si el dólar sube o baja, el presidente afirmó: «El precio de la moneda extranjera en el sistema de equilibrio general es endógeno mientras que acorde a la visión de muchos economistas locales, el precio de la moneda extranjera es exógeno y ello determina al resto de los precios. Esto es, si es cierto que usan modelos de equilibrio general como se jactan, no existe el passthrough, ya que implica que el precio de la moneda extranjera sea una variable endógena y exógena a la vez».

En este sentido, se preguntó a sí mismo de por qué se sigue creyendo que la suba del dólar hace subir los precios y contestó: «Porque durante 90 años han acertado», salvo en el período de la Convertibilidad.

«Si consideramos el caso argentino y su adicción al déficit fiscal por parte de la casta política, no sólo será posible explicar las cataratas de defaults, suba de impuestos y emisión monetaria, que en el último caso generó un desastre inflacionario, cuya otra cara de la moneda es haber destruido cinco signos monetarios y quitarle trece ceros a la moneda. Por el bien de los argentinos deseo que asimilen la lección», finalizó.