Dólar, inflación y elecciones: estrategias para días volátiles

Por Lic. Franco Marín (PIN Capital)

Cerró julio con sensaciones encontradas para los inversores en el Mercado de Capitales argentino. Por un lado, el índice MERVAL mostró una performance sobresaliente, con un alza del 16,15% en pesos y 5,5% en dólares, impulsada principalmente por el sector energético. Por el otro, resurgen las dudas en torno al tipo de cambio y la dinámica inflacionaria de corto plazo.



Con las elecciones legislativas en el horizonte, tanto inversores locales como internacionales comienzan a descontar un posible rally electoral, una dinámica que ya se ha visto en ciclos anteriores.



El contexto se torna aún más interesante tras una corrección del 28% en dólares en el índice accionario, y ante la reciente salida de grandes jugadores globales del “carry trade” -como fue el caso de JP Morgan- que encendió alarmas en el mercado cambiario.



En efecto, el dólar oficial (Comunicación A3500 del BCRA) subió un 12,37% solo en julio, cerrando el mes en $1.351,83 a menos de $100 del techo de la banda cambiaria. Este salto reactivó preocupaciones sobre el efecto “pass through”, es decir: la posibilidad de que una devaluación se traslade a los precios minoristas, impulsando el IPC.

Sin embargo, los datos aún no confirman esa hipótesis. Desde la salida del cepo (14 de abril del 2025) a la fecha, la devaluación acumulada fue del 14,33%, mientras que la inflación se ubica en torno a 7,92%.



Es importante destacar que la economía real aún está rezagada, el índice de actividad económica (EMAE) ha relevado mejoras, sin embargo, se deben en mayor proporción a la intermediación financiera más no al sector real productivo (construcción, industrias, comercios), desafío importante que tiene el gobierno por delante. Hay rumores sobre listas de precios de proveedores mayoristas con fuertes subas, no validadas por comerciantes y cadenas de supermercados.

Argentina está transitando un claro proceso de estabilización macroeconómica, con perspectiva positiva de incremento en el Producto Bruto Interno (+5%), superávit fiscal y financiero en consolidación, pero también con ruido sobre la acumulación de reservas.

Recientemente el staff del FMI aprobó un desembolso de USD 2000 millones para el gobierno, siendo una bocanada de oxígeno para el marco cambiario. Aún con un riesgo país rozando los 750 bpp, el mercado necesita señales claras del rumbo económico para poder acceder nuevamente a los mercados.

Cómo proteger tu cartera Afortunadamente, el Mercado de Capitales argentino tiene numerosas herramientas, para distintos perfiles que serán de utilidad de aquí a fin de año, tanto aquellas atadas a una tasa fija (simil plazo fijo), como instrumentos que ajustan por índice de inflación, o bien, vinculados al tipo de cambio oficial.



Por un lado, para quienes crean un escenario con un tipo de cambio a la baja e inflación estable en torno al 2%, las LECAPs siguen siendo el instrumento conservador por excelencia para ganarle a la inflación y también para generar ganancia en dólares. Alternativas como S28N5 con vencimiento noviembre rinde a una tasa efectiva mensual en torno al 3%, por encima de la inflación esperada.

Para aquellos inversores que estén que crean que la inflación subirá en el corto plazo, los instrumentos ajustados por CER (BONCERES) son ideales para la cobertura. Alternativas como TZXD5, con vencimiento el 15/12/2025 están rindiendo CER + 12%, ofreciendo un rendimiento en torno al 2%. En caso que la inflación ajuste al alza el rendimiento será claramente mayor.



Por último, pensando en un salto en el tipo de cambio aparecen los instrumentos dólar linked. No tuvieron gran visibilidad el primer semestre del año, pero en el último mes recuperaron protagonismo ante la volatilidad en el tipo de cambio.

Si bien son instrumentos con baja liquidez en nuestro mercado, el atractivo de este tipo de instrumento es que están atados al tipo de cambio mayorista del Banco Central (Com. A3500). Encontramos en este segmento al TZVD5 como una opción atractiva que rinde dólar oficial +15%.



Desde el Área de Research de PIN Capital, no vemos un escenario con alta inflación de corto plazo, preferimos volcarnos por instrumentos dólar linked para perfiles conservadores, un mix Dólar Linked / Lecaps para perfiles moderados, y finalmente para aquellos perfiles más agresivos, estrategias 100% con Lecaps puesto que se abrieron las ventanas para realizar ganancias en dólares vía carry trade.