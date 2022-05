Neuquén logra un superávit histórico sobre sus cuentas públicas

Los números del presupuesto neuquino muestran datos alentadores. El superávit fiscal, al cierre del primer trimestre del año, logra un récord en la joven historia económica de la Provincia.

Los datos oficiales destacan que en estos tres primeros meses del año se logró un superávit corriente -ahorro entre gastos principalmente para el funcionamiento del Estado e ingresos mayormente llegados a través de impuestos y tasas- de más de 11.500 millones de pesos. El valor representa una mejora del orden del 40% interanual y es 45 veces superior al consolidado en 2020. Teniendo en cuenta las distorsiones que genera la inflación, al tomar como referencia el dólar los números siguen dando positivos tal como se refleja en el gráfico adjunto.

Lo importante de este resultado es que es ahorro neto para la Provincia, lo que le permite disponer de la forma más conveniente de esos fondos.

El resultado financiero -en donde se incluye, entre otros puntos, el gasto en inversiones y deuda- también terminó con un saldo positivo superior a los 6.600 millones de pesos. En el mismo período del año pasado alcanzó los 5.800 millones.

¿Cómo se llega a este ahorro?

Los ingresos corrientes que llegaron a las arcas neuquinas totalizaron, en este primer trimestre del año, poco más de 76.800 millones de pesos. La cifra representa un crecimiento del 68% interanual. El dato no es menor teniendo en cuenta que el nivel de inflación se ubicó en el 55%, poco más de 13 puntos por encima de este último indicador.

Tomando como cuatro las partidas más importantes entre los ingresos (recursos provinciales, transferencias de origen nacional, regalías y otros) la que más creció tanto en términos absolutos como relativos fue la de las regalías. Al cierre del primer trimestre del corriente habían ingresado a las arcas provinciales 25.400 millones de pesos, un valor 110% superior a los niveles consolidados para este mismo período del año pasado. Esta mejora se da fundamentalmente por un incremento en los precios de la energía en los mercados como así también un incremento en los volúmenes de producción de gas y petróleo que es por donde llegan las regalías al Estado.

Del total de la mejora de recursos en el primer trimestre, está partida tuvo una participación del 43%. La participación de las regalías crece en importancia para Neuquén. En el primer trimestre de 2015 representaban el 33% del total de los recursos y hoy este indicador se lo ubica diez puntos más arriba.

Los ingresos Provinciales (Inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos y otros) son los segundos en importancia para el presupuesto neuquino. En esta primera parte del año alcanzaron los 21.500 millones de pesos, 51% más que en mismo período del año anterior y cuatro puntos por debajo de lo que fueron los niveles de inflación.

Las que llegaron por las transferencias corrientes nacionales crecieron en términos interanuales 55% totalizando poco más de 18.100 millones de pesos en esta primera parte de 2022.

Por la cuarta partida definida como “otros” se recaudaron 11.800 millones de pesos, reflejando un incremento interanual del 12%. Un salto muy por debajo de la inflación.

Pero el tema que genera cierto grado de preocupación es la partida del gasto. Y más aún con las proyecciones que se visualizan teniendo el año electoral que se viene. Las erogaciones corrientes que refleja el presupuesto alcanzaron un total de 66.300 millones de dólares, un valor 75% superior a los niveles del mismo período del año anterior. Unos 20 puntos por encima de la inflación y siete arriba de los ingresos percibidos.

La aceleración del gasto podría traer efectos muy negativos sobre los números fiscales de la Provincia, pero todavía la administración Gutiérrez tiene la posibilidad de incrementar su deuda pública para compensar sus futuros desequilibrios.

Ingresos por regalías: clave para lograr los resultados presupuestarios.

La deuda esta se mantiene con cierta estabilidad

Los números que muestra la deuda no son malos. Al cierre de marzo el stock se ubicó en poco más de 138.000 millones de pesos, cifra 20% superior al corte del 30 de marzo del 2021.

En términos reales los pasivos mostraron un decrecimiento teniendo en cuenta que se ubicaron 30 puntos por debajo de la inflación. Pero tal vez este concepto se ve mejor al pasar la deuda a dólares (tipo de cambio oficial) tal como se describe en el gráfico adjunto.

En estas barras se observa claramente que el stock de deuda pública -medida en la divisa norteamericana- tiene un valor máximo en 2018 cuando toca los 1.564 millones de dólares para luego estabilizarse en torno a los 1.200 millones de dólares. Este sería el punto de equilibrio en el cual la deuda en moneda dura estaría respaldada con los ingresos de regalías. Teniendo en cuenta los mayores recursos que aporta hoy a las cuentas provinciales esta partida, por el salto de producción existente y los altos valores de la energía que se están logrando en los mercados, la relación cambia y la Provincia presumiblemente no tendría problema alguno de volver a salir al mercado a tomar más deuda, mientras el escenario mencionado se mantenga en el tiempo, ya que existen mayores ingresos que se encuentran atados al dólar para su respaldo.

En definitiva, la foto que muestra el cierre del primer trimestre del corriente año, refleja una gestión presupuestaria sin grandes problemas ni sobresaltos. Pero como se mencionó en la nota central de este trabajo, hay una variable que preocupa: la tasa de crecimiento de los gastos corrientes se ubicó en el 75% interanual, unos siete puntos por encima de los recursos en un año excepcional para esta última partida.

Esto quiere decir que el gasto esta creciendo en niveles superiores a los ingresos. Y si esta relación no se modifica en el corto plazo, los números que hoy muestran una salud fiscal aceptable podrían pasar a terreno negativo. Por otra parte, no hay que dejar de mencionar que en el primer trimestre de este año no se contempla el impacto por los acuerdos de la suba salarial que comenzaron a regir a partir de abril, con ajustes trimestrales ligados a la inflación. Y este punto también genera algún tipo de preocupación ya que -sin computar los aumentos mencionados- seis pesos de cada diez que recauda la Provincia van destinados a esta partida.

Claramente, el Gobierno quiete mantener sin conflictos el frente gremial entrando en un complejo año electoral como será el 2023.

El otro punto que hay que resaltar es el cambio que presenta la composición del stock de deuda pública en los últimos años. Tal cual se refleja en el gráfico adjunto, los pasivos provinciales atados en pesos a tasa fija, al cierre del primer trimestre de 2015, representaban el 31% de la deuda total neuquina. Este año ese indicador se desplomó al 7%.

Como contrapartida, la estadística oficial detalla que el stock de deuda consolidada en dólares pasó del 68 al 81% mientras que aquella tomada en pesos ajustados a diversos indicadores creció del 1% en 2015 al 12% tomando como corte el cierre de marzo de 2022.

El déficit estructural del ISSN

Las estadísticas oficiales detallan que nuevamente el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) -encuadrado dentro de lo que es el sistema previsional- terminó con un rojo superior a los 2.500 millones de pesos tomando como referencia el cierre de sus balances al 31 de marzo del corriente. Las proyecciones reflejan que ese número para finales del 2022 podría estar superando los 14.000 millones de pesos.

Los desequilibrios que presenta el organismo son importantes y los arrastra desde hace mucho tiempo. De los últimos diez años solo en 2028 logró mostrar números positivos, siempre hablando de los presupuestos de su sistema previsional.

En los últimos diez años, estimando el rojo mencionado para todo el 2022, el ISSN acumula pérdidas por más de 30.000 millones de pesos. Un valor equivalente a más de 500 millones de dólares, tomado como referencia el tipo de cambio oficial al cierre de cada año.

Desde el Gobierno aseguran que, por ahora, no está previsto hacer cambios en busca de mejorar estos fuertes desequilibrios que presenta el sistema y que hoy están siendo compensados -en parte importante- por la parte prestacional médica del organismo.

Injustificativo silencio oficial

Pese a los llamados para que el ministro de Economía de la Provincia de su visión sobre los números presupuestarios, no se obtuvo ningún tipo de respuesta del funcionario.

Para la sociedad neuquina importante tener una noción sobre la salud fiscal de su Provincia y, más aún, saber cómo es que se gastan los impuestos que todos los meses los contribuyentes aportan para que el Estado pueda funcionar.