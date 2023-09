Melconian en PULSO 2023: Milei «está entrando en una zona turbulenta»

El reconocido economista Carlos Melconian abrió la edición 2023 de la Jornada PULSO, y en su disertación se refirió a varios de los temas que marcan la coyuntura económica y política del país. «No me da bronca la gente, me dan bronca los dirigentes», dijo para abrir y continuó hablando del programa económico que desde la Fundación Mediterránea diseñó y que escogió Patricia Bullrich. «Tenemos un programa para aplicar el 10 de diciembre, y se interesó Patricia Bullrich«, recordó.

Ante la pregunta de si el programa estaba previamente a disposición de todas las fuerzas políticas, Melconian respondió: «sí, lo dijo Cristina (Kirchner) el sábado, no soy vigilante botón así que no voy a contar lo que hablamos. No es que Zannini, ni Whatsapp, lo que sea. Lo que hizo la Fundación Mediterránea fue comunicarse protocolarmente, lo hicimos con (Sergio) Massa cuando era presidente de la Cámara de Diputados y contestó, Cristina contestó, Alberto no contestó«, y agregó: «Patricia picó en punta».

Melconian, en Pulso 2023, sobre Milei: «está entrando en una zona turbulenta»

Sobre Javier Milei, el candidato a presidente que más votos obtuvo en las elecciones PASO, y sus propuestas, contrastó: «tenemos un programa con 20 títulos. La bimonetariedad o la dolarización son solo un capitulito. Este pibe con la casta, la dolarización, y la motosierra entró por entrar, y se encontró con esto. Lo conozco personalmente. Ahora, en 30 días podés entrar. Yo digo, cuál es el equipo, cuál es el programa».

Asimismo, dijo que Milei «está entrando en una zona turbulenta, hacete cargo del voto, salvo que seas un pendejo como fuimos todos y quieras que explote todo».

Finalmente, sobre la privatización de la educación, otra de las propuestas de Milei se mostró en contra. «Soy un hijo de la universidad pública. Lo que no hay que hacer es seguir creando universidades para que algunos se llenen los bolsillos», y cerró «no la podés arancela ni para extranjeros».

La inflación: cómo la resolvería Melconian en un gobierno de Bullrich

Carlos Melconian es un reconocido economista, de muy alto perfil y dueño de un lenguaje urbano, llano, y cercano a la gente de a pie. Junto a un equipo de 70 profesionales, trabaja desde hace dos años en un programa de gobierno para el periodo 2024-2027, que fuera escogido por Patricia Bullrich como su plan económico oficial en caso de llegar a la presidencia de la Nación.

Melconian es el presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.

Entre los puntos que más se destacaron públicamente de su programa, está el de la bimonetarización.

Ante la pregunta de si la bimonetariedad es similar a la convertibilidad, respondió «no tiene nada que ver, Cavallo hizo una pseudolarización, pero él tenía fideos y tuco»

Para Melconian la solución de la inflación es cortando el déficit fiscal.

«Eliminás el agua a la canoa. Tiene solución. Si corto, la tasa de interés debe ser neutra o negativa. El éxito de este programa va a depender de la recreación de la demanda de crédito. Ahí entramos en un círculo virtuoso. Cuando no hubo solución, tuvimos un Plan Bonex. Cero chances de que lo hagamos nosotros.»

Ante la pregunta de qué partidas del gasto deben ajustarse aclaró que «se recorta en eficiencias varias». Agregó que «necesitamos que Massa siga un poquito más. Regala chupetines buscando votos y perjudica al resto haciendo prenda de la inflación al resto».