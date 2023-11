Obligaciones negociables: conocé el instrumento insignia para fabricar renta en dólares

Por Laura Pereyra (PIN Capital).

Cuando el producto es bueno, fácil de comprender y tiene calificación de crédito interesante, los dólares aparecen. Resurgió hace más de dos años el apetito por incorporar un poco de seguridad en las carteras de los inversores minoritarios, dándole la razón en parte, a la idea de que en Argentina no falta dinero sino confianza.

En agosto del año pasado, 35 empresas salieron al mercado a buscar financiación por un total de casi 300 millones de dólares. Superando el récord anterior de agosto de 2021 en un 74% según un informe de esos meses, de Bloomberg.

Las obligaciones negociables (ON), también conocidas como bonos corporativos, son instrumentos de deuda emitidos por empresas con el objetivo de financiarse.

Tienen dos instancias importantes y diferentes: La primera, cuando salen a licitación pública, el día uno de su vida como instrumento. Conocemos previamente condiciones de emisión como duración, montos mínimos, forma de devolución de capital e intereses. La segunda, el día posterior a la emisión cuando comienzan a pasar entre manos de varios inversores minoritarios. Se llama mercado secundario ya que ahora serán los privados quienes, entre ellos, escogerán el precio al que venderán o comprarán el papel.

Los inversores que compran estas obligaciones están prestando dinero a la empresa emisora a cambio de una serie de pagos ciertos de intereses periódicos y la devolución del principal en una fecha futura específica, conocida como fecha de vencimiento.

Aunque las ON pueden ser una herramienta valiosa para diversificar una cartera de inversiones, conllevan una serie de riesgos que los inversores minoristas deben considerar:

– Riesgo de crédito: Existe el riesgo de que la empresa emisora tenga dificultades financieras y no pueda cumplir con sus obligaciones de pago. Para mitigarlo, deberíamos elegir siempre empresas sólidas en sus estados contables y con calificación crediticia AA+ en adelante. Se recomienda empresas que por su actividad reciban dólares genuinos, en caso de que el Banco Central se niegue a otorgar divisas (por escasez) y el incumplimiento sea por “fuerza mayor”.

– Riesgo de mercado: Los precios de las ON pueden fluctuar en el mercado secundario en respuesta a cambios en las tasas de interés, la percepción del riesgo crediticio de la emisora y otras condiciones del mercado. Si un inversor necesita vender su bono antes del vencimiento, puede recibir menos de lo que pagó por él. Una pregunta que debiéramos hacernos es si vamos a inmovilizar nuestros dólares hasta el vencimiento.

– Riesgo de liquidez: En algunos casos, puede ser difícil encontrar un comprador si se desea vender la obligación antes de su vencimiento. La falta de liquidez puede conducir a una mayor diferencia entre los precios de compra y venta (spread), lo que puede reducir el rendimiento efectivo de la inversión.

– Riesgo legal y regulatorio: Cambios en la legislación o en la regulación pueden afectar negativamente a la emisora o al mercado de bonos en general, impactando el rendimiento de la inversión. Le estamos prestando plata en este sentido al management de la empresa emisora, quienes deberán decidir si incumplir o no en caso de tener fallas de caja para pagar las deudas adquiridas. Sin embargo este riesgo es en parte mitigado si decidimos incorporar la misma empresa, pero emitida bajo legislación extranjera o Argentina.

Para mitigar algunos de estos riesgos, los inversores minoristas deberían poner arriba de la mesa, todas las opciones hoy existentes en el mercado secundario y realizar una cuidadosa selección evaluando la solidez financiera de la empresa emisora, diversificar sus inversiones en bonos de distintas empresas y sectores, y prestar atención a la duración de sus inversiones en bonos en relación con sus horizontes de inversión y necesidades de liquidez.

También pueden considerar fondos de inversión en bonos, que proporcionan diversificación profesionalmente gestionada. Muchas familias de fondos comunes de inversión tienen uno o dos FCI dedicados exclusivamente a este tipo de inversiones.

Obligaciones negociables: un poco de historia

En Argentina, la inversión en ON ha tenido sus altibajos, influenciada por el contexto económico y político del país. Tradicionalmente, los inversores argentinos han mostrado preferencia por activos más líquidos o por inversiones en dólares como protección contra la inflación y la devaluación de la moneda local.

No obstante, hay varios momentos en la historia económica reciente de Argentina donde se ha visto un incremento en el volumen de inversión en ON:

– Durante los años 90: Con las reformas de la economía y la convertibilidad del peso argentino al dólar, hubo un auge en la emisión de deuda corporativa, ya que las empresas buscaban financiarse en un contexto de estabilidad económica.

– Post-Crisis de 2001: Después de la crisis económica de 2001 y el default masivo de la deuda, el mercado de ON se contrajo considerablemente. Sin embargo, a medida que la economía se fue recuperando y las empresas no podían acceder al crédito externo, comenzaron a buscar financiación a través del mercado local de capitales, lo que incluía la emisión de ON.

– Años 2010 en adelante: Con la vuelta de los mercados internacionales a las empresas argentinas después del acuerdo con los holdouts de la deuda en 2016, se vio un incremento en la emisión de ON tanto en el mercado internacional como local. La búsqueda de mayores rendimientos frente a las tasas internacionales históricamente bajas incentivó a los inversores a volcarse a estos instrumentos.

– Durante períodos de restricción cambiaria: En momentos en que el gobierno implementa controles de capitales más estrictos (el «cepo cambiario»), los inversores buscan alternativas en el mercado local para invertir en pesos pero con rendimientos que intenten superar la inflación y la devaluación, lo que puede incrementar el interés en ON como una opción disponible.

– Actualidad: Con la incertidumbre cambiaria y las altas tasas de inflación, así como el limitado acceso al crédito internacional para las empresas argentinas debido a la percepción de riesgo país, las ON siguen siendo un instrumento relevante para las empresas que buscan financiamiento y para los inversores dispuestos a asumir cierto nivel de riesgo.

Cabe destacar que la confianza en el mercado de deuda corporativa y la disposición de los inversores minoristas para invertir en ON puede variar rápidamente en respuesta a la política económica, la estabilidad macroeconómica y la percepción de riesgo en Argentina. Por tanto, las tendencias de inversión en estos instrumentos pueden cambiar significativamente de un año a otro.

¿Qué pasa si el contexto cambia?

Si posees ON con el objetivo de generar renta fija y ocurre un cambio en el volumen y el apetito de los inversores argentinos por estos instrumentos, podés experimentar varias situaciones:

Cambio en la Liquidez del Mercado: Si disminuye el interés por las ON podría ser más difícil vender el instrumento al precio deseado o en el momento necesario. Esto puede obligarte a aceptar un precio más bajo si necesitas liquidar tu inversión rápidamente. O quedarte hasta el final. Con lo cuál la recomendación siempre será buscar ON de vencimiento más cercano.

Tasas de Cambio y Control de Capitales: Aunque las obligaciones estén denominadas en dólares, los inversores que deseen convertir los pagos de vuelta a pesos argentinos pueden enfrentarse a restricciones de cambio y políticas de control de capitales que afectan la cantidad de moneda extranjera que pueden comprar y a qué tipo de cambio.

A pesar de la cuota de riesgo que poseen algunas ON por sobre otras -por las características de la empresa emisora y del contexto macroeconómico actual- creo que es uno de los pocos refugios que quedaron sobre todo para alojar ahorros que NO queremos que queden sin generar rendimientos. Saldos en pesos o dólares de los que quiera recibir renta de manera trimestral o semestral, sin dudas encuentran en este instrumento un refugio dentro de la renta fija argentina.

En resumen, aunque las ON en dólares pueden ofrecer protección contra la inflación y la devaluación de la moneda local, no están exentas de riesgos. Es importante monitorear continuamente el mercado y adaptar tu estrategia de inversión según las condiciones cambiantes y tu perfil de riesgo.