Pablo Quirno negó la intervención del Tesoro dentro de las bandas de flotación

«No sé acaba el esquema de bandas para proveer liquidez» afirmó el secretario de finanzas Pablo Quirno frente a los empresarios reunidos en el Hotel Llao Llao. «No estamos interviniendo, estamos proveyendo liquidez«, agregó.

La segunda jornada de la convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realiza en Bariloche, vuelve a estar signado por la presencia de altos funcionarios del gobierno nacional, con la palabra del ministro de desregulación y transformación del Estado Federico Sturzenegger al cierre del evento.

Al momento del almuerzo, fue el secretario de finanzas el encargado de presentar a los empresarios la voz oficial. El funcionario viene de ser protagonista está semana poniéndole rostro al anuncio de que el Tesoro comenzaría a intervenir dentro de las bandas de flotación cambiaría para calibrar la dinámica del tipo de cambio.

El anuncio fue interpretado por el mercado como el inicio de una política de objetivo de tipo de cambio fijado por el Tesoro, lo que parecía indicar el final del esquema de bandas de flotación, que solo habilita al Tesoro a comprar por debajo de la banda inferior y a vender por encima de la banda superior de flotación.

En efecto tas el anuncio y al conocerse los primeros datos oficiales del Banco Central respecto a la dinámica del mercado cambiario, se supo que el Tesoro habría vendido más de US$ 500 millones a fin de sostener el precio de la divisa en $1.375.

Al respecto, Quirno fue enfático en negar que el equipo económico esté interviniendo en el mercado cambiario. «Estamos haciendo lo que hay que hacer para que el programa mantenga su solidez en momentos de alta incertidumbre», afirmó, y agregó «durante 21 meses nos compramos el espacio de tranquilidad para proveer hoy está liquidez».

Quirno negó además que el equipo económico esté trabajando con un tipo de cambio objetivo. En otras palabras, desestimó que el gobierno pretenda «fijar el tipo de cambio», y volvió a afirmar que «el dólar flota», al igual que hace un mes cuando el equipo económico en su totalidad visitó el streaming Neura. «Nuestro objetivo es erradicar la inflación, el foco siempre estuvo en la estructura de precios, y el dólar es un precio más», afirmó.

Almuerzo de trabajo. El secretario de finanzas frente a los empresarios en el Llao Llao.

El secretario de finanzas hizo un breve repaso de los primeros 21 meses de gestión económica del gobierno de Javier Milei, y abordó varios de los tópicos de la macroeconomía como la inflación, la deuda del sector público y las proyecciones de crecimiento en la exportación para el sector energético. Sin embargo, todas las luces apuntaban a otro de los temas más sensibles de la coyuntura: las tasas de interés.

En relación a la volatilidad de tasas que se registra luego del final de las LEFIs, Quirno afirmó que el gobierno logró «eliminar la volatilidad de tasas», aunque reconoció que el nivel en que quedaron ubicadas las tasas de referencia es inusualmente alto. Asignó ese nivel de tasas al momento de incertidumbre política previo a las elecciones.

«Ante una caída de la demanda de dinero por la incertidumbre electoral, nosotros tuvimos que responder con una política monetaria más restrictiva, y eso naturalmente deriva en tasas más altas», afirmó Quirno. «Simplemente estamos haciendo lo que hay que hacer para que el programa mantenga si solidez en momentos de alta incertidumbre», agregó.

Explicó además que los bancos deben acostumbrarse a volver a trabajar de bancos, poner el foco en el crédito al sector privado, dejar de prestarle los depósitos de sus clientes al Estado y comenzar a competir mediante tasas de interés.

Al explicar el ambiente de interrogantes que atraviesa la economía, atribuyó el mismo a la estrategia política de la oposición. «El congreso está yendo contra el equilibrio fiscal porque ese es el corazón del programa económico del presidente», aseguró Quirno, y agregó que «ya lo intentaron en julio del año pasado, volvieron a intentarlo en marzo mientras negociábamos con el FMI, y vuelven a intentarlo ahora».

A tono con el resto de los funcionarios que transitaron por el atril del IAEF, el secretario de finanzas aventuró que el gobierno logrará un buen resultado en las elecciones de octubre. «La oposición hace esto desde el Congreso porque sabe que solo les quedan siete semanas para insistir en esta estrategia», pronosticó.