Procesaron al joven que arrojó piedras a Javier Milei en la caravana de Lomas de Zamora

El ataque con piedras contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert sumó un nuevo capítulo judicial, con el procesamiento sin prisión preventiva del joven de 22 años acusado atacar la comitiva durante la caravana en Lomas de Zamora.

Agrupaciones sociales pidieron por el «desprocesamiento» del acusado de atacar a Javier Milei

De acuerdo a la resolución judicial, deberá cumplir con una serie de normas de conducta, entre ellas “no generar actos de violencia en los lugares a los que asista.

El juez Armella, que subroga el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, advirtió que si el joven incumple las pautas impuestas, podría quedar nuevamente detenido. El acusado había sido arrestado la semana pasada tras los incidentes ocurridos durante un acto político encabezado por el mandatario.

El acto de Lomas de Zamora terminó con tensión y evacuación de la comitiva presidencial. Foto: Gentileza | XINHUA/ Perfil.

Florentín, domiciliado en Alejandro Korn, milita en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) “Votamos luchar por el cambio social”, según informó Infobae.

La agrupación MTR confirmó públicamente la identidad del joven y reclamó por su liberación. “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya! Detenido por luchar”, publicaron en redes sociales junto a una foto del dirigente.

Otro grupo de militancia social también se pronunció. En una publicación de “Barrios Lomas” se convocó a una movilización: “Reclamando la libertad y el desprocesamiento» de Florentín, «preso por reclamar contra el ajuste y la presencia de Milei y su banda en Lomas”.

El ataque contra la comitiva presidencial en Lomas de Zamora

El episodio ocurrió el miércoles pasado, cuando Milei encabezaba una caravana en Lomas de Zamora junto a Karina Milei y José Luis Espert. Entonces, un grupo de militantes opositores arrojó piedras y objetos hacia el vehículo en el que viajaba el Presidente.

Además de Florentín, hubo otras dos personas demoradas en el marco de los disturbios. Incluso, un hombre fue detenido por lanzarse sobre una de las camionetas, aunque posteriormente fue liberado.

El acto multitudinario se desbordó cuando los atacantes comenzaron a insultar y a lanzar objetos. Por motivos de seguridad, Milei y su hermana debieron evacuar en otro vehículo, mientras que Espert se retiró en la moto de un militante.