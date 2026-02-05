Pago de salarios en Chubut: el Gobierno confirmó cuándo cobran estatales y jubilados

El Gobierno del Chubut confirmo el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de enero. Según informó el ministerio de Economía, se destinarán más de $146.000 millones para cumplir con las obligaciones salariales, en un esquema desdoblado en dos jornadas consecutivas.

A continuación, el detalle de cuándo estará disponible el dinero en la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut y por ventanilla.

Cronograma de pago de estatales en Chubut: cuándo cobro

El esquema oficial establece diferencias entre el sector pasivo (jubilados) y los trabajadores activos de la administración pública.

Jubilados y pensionados

Fecha de depósito: Jueves 5.

Jueves 5. ¿Cuándo está la plata?: El dinero estará disponible a partir del viernes 6 por cajero automático y ventanilla.

Trabajadores estatales

Fecha de depósito: Viernes 6.

Viernes 6. ¿Cuándo está la plata?: Los haberes estarán acreditados y disponibles el sábado 7 a través de la red de cajeros automáticos en toda la provincia.

Inyección de fondos en Chubut

La masa salarial total asciende a $146.329.000.000, una cifra que impactará directamente en el consumo interno de las principales ciudades como Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel y Rawson.

Desde el gobierno provincial remarcaron la importancia de mantener la regularidad en el calendario de pagos para dar previsibilidad a las familias chubutenses en el inicio del año. Asimismo, el Banco del Chubut recomendó priorizar el uso de canales digitales (Home Banking y App) y tarjeta de débito para evitar aglomeraciones en las sucursales físicas.