Dólar oficial y blue: qué esperar hoy 5 de febrero 2026 según las últimas cotizaciones

En una jornada marcada por la estabilidad dentro del esquema de bandas cambiarias, el dólar oficial inicia sus operaciones este jueves 5 de febrero 2026 cotizando a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Tras el cierre del miércoles, donde el dólar mayorista mostró un leve ajuste para ubicarse en los $1.447,50, el tipo de cambio minorista se mantiene un 8,5% por debajo del techo de flotación establecido por el Banco Central, consolidando una tendencia de brecha mínima respecto a las opciones financieras como el MEP y el Contado con Liquidación (CCL).

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 5 de febrero 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este jueves 5 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1410 1460 Banco Nación 1415 1465 Banco ICBC 1435 1485 Banco BBVA 1420 1470 Banco Supervielle 1431 1471 Banco Ciudad de Bs As 1405 1465 Banco Patagonia 1425 1475 Banco Hipotecario 1415 1465 Banco Santander 1415 1465 Banco Credicoop 1415 1465 Banco Macro 1420 1475 Banco Piano 1420 1480 Banco BPN 1395 1465

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este jueves 5 de febrero 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este jueves 5 de febrero 2026:

$1.395 para la compra .

. $1.465 para la venta.

Bandas cambiarias: el impacto del esquema de bandas en la estabilidad cambiaria

Bajo el actual régimen de bandas cambiarias dispuesto por el Banco Central, la divisa mantiene su recorrido dentro de los márgenes de intervención, lo que ha permitido reducir la volatilidad característica del mercado local.

Referencia de Banda Miércoles

4 de febrero 2026 Jueves

5 de febrero 2026 Límite Superior (Techo) $1.570.95 $1.572,50 Límite Inferior (Piso) $889,75 $888,85

Con un piso de flotación que hoy se sitúa en los $888,85 y un techo de $1.572,50, el organismo monetario conserva el poder de fuego necesario para evitar saltos bruscos en la cotización, asegurando una transición previsible hacia el cierre del primer trimestre.

Esta estrategia de «flotación administrada» no solo busca contener las expectativas inflacionarias, sino también facilitar la liquidación de divisas del sector exportador, que monitorea de cerca la competitividad del tipo de cambio real frente a la inflación remanente.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 5 de febrero 2026

Jueves 5 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1435 1455

Dólar MEP y CCL: la convergencia de los financieros y el fin de la brecha

En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras operan en sintonía con la calma del mercado oficial, reflejando una convergencia que reduce la incertidumbre inversora.

El dólar MEP (o dólar Bolsa) se ubica en los $1.458,56, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) —la vía utilizada por las empresas para girar divisas al exterior— cotiza a $1.496,14. Con estos valores, la brecha cambiaria se consolida por debajo del 5%, un fenómeno impulsado por la vigencia del esquema de bandas y el flujo constante de bonos soberanos, lo que permite a los usuarios acceder a una dolarización legal sin los saltos especulativos de meses anteriores.

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este jueves 5 de febrero 2026

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en: