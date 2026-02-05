Dólar oficial y blue: qué esperar hoy 5 de febrero 2026 según las últimas cotizaciones
DÓLAR HOY, jueves 5 de febrero 2026: ¿a cuánto cotiza?. Repasá cómo inicia la cuarta rueda comercial en la primera semana de febrero 2026. Cómo evoluciona el mercado en el marco de la actualidad económica argentina. Todas las cotizaciones del mercado financiero: dólar oficial, dólar blue, dólar MEP y dólar CCL; más el precio en Neuquén.
En una jornada marcada por la estabilidad dentro del esquema de bandas cambiarias, el dólar oficial inicia sus operaciones este jueves 5 de febrero 2026 cotizando a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).
Tras el cierre del miércoles, donde el dólar mayorista mostró un leve ajuste para ubicarse en los $1.447,50, el tipo de cambio minorista se mantiene un 8,5% por debajo del techo de flotación establecido por el Banco Central, consolidando una tendencia de brecha mínima respecto a las opciones financieras como el MEP y el Contado con Liquidación (CCL).
- Cotización del dólar oficial en bancos.
- Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
- Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
- Cotización del dólar blue.
- Cotización del dólar tarjeta.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 5 de febrero 2026
El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este jueves 5 de febrero 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1410
|1460
|Banco Nación
|1415
|1465
|Banco ICBC
|1435
|1485
|Banco BBVA
|1420
|1470
|Banco Supervielle
|1431
|1471
|Banco Ciudad de Bs As
|1405
|1465
|Banco Patagonia
|1425
|1475
|Banco Hipotecario
|1415
|1465
|Banco Santander
|1415
|1465
|Banco Credicoop
|1415
|1465
|Banco Macro
|1420
|1475
|Banco Piano
|1420
|1480
|Banco BPN
|1395
|1465
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este jueves 5 de febrero 2026
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así abre el dólar este jueves 5 de febrero 2026:
- $1.395 para la compra.
- $1.465 para la venta.
Bandas cambiarias: el impacto del esquema de bandas en la estabilidad cambiaria
Bajo el actual régimen de bandas cambiarias dispuesto por el Banco Central, la divisa mantiene su recorrido dentro de los márgenes de intervención, lo que ha permitido reducir la volatilidad característica del mercado local.
|Referencia de Banda
|Miércoles
4 de febrero 2026
|Jueves
5 de febrero 2026
|Límite Superior (Techo)
|$1.570.95
|$1.572,50
|Límite Inferior (Piso)
|$889,75
|$888,85
Con un piso de flotación que hoy se sitúa en los $888,85 y un techo de $1.572,50, el organismo monetario conserva el poder de fuego necesario para evitar saltos bruscos en la cotización, asegurando una transición previsible hacia el cierre del primer trimestre.
Esta estrategia de «flotación administrada» no solo busca contener las expectativas inflacionarias, sino también facilitar la liquidación de divisas del sector exportador, que monitorea de cerca la competitividad del tipo de cambio real frente a la inflación remanente.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 5 de febrero 2026
Jueves 5 de febrero 2026. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1435
|1455
Dólar MEP y CCL: la convergencia de los financieros y el fin de la brecha
En el mercado bursátil, las cotizaciones financieras operan en sintonía con la calma del mercado oficial, reflejando una convergencia que reduce la incertidumbre inversora.
El dólar MEP (o dólar Bolsa) se ubica en los $1.458,56, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) —la vía utilizada por las empresas para girar divisas al exterior— cotiza a $1.496,14. Con estos valores, la brecha cambiaria se consolida por debajo del 5%, un fenómeno impulsado por la vigencia del esquema de bandas y el flujo constante de bonos soberanos, lo que permite a los usuarios acceder a una dolarización legal sin los saltos especulativos de meses anteriores.
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio en bancos este jueves 5 de febrero 2026
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.904,5 en febrero 2026.
