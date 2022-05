Para cumplir con el Fondo, el gobierno avanzaría en el revalúo inmobiliario

Inmuebles. El precio fiscal de las propiedades se revisará en 2022.

Como parte de la primera revisión técnica que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras la firma del acuerdo con Argentina, el gobierno vuelve a poner en agenda la posibilidad de avanzar en el revalúo inmobiliario a lo largo y a lo ancho del país. El objetivo es ampliar la base de cálculo para el Impuesto sobre los Bienes Personales, lo que significaría un incremento de los ingresos de entre el 0,1% y el 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) entre 2022 y 2023.

Por diferentes motivos, la medida es de alto impacto a nivel nacional. La principal polémica pasa por el incremento en la presión impositiva. Tanto el gobierno como el organismo, niegan que el revalúo revista una suba de impuestos, en tanto las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales quedan intactas, y en cambio lo que se revisa es el valor fiscal de la tierra y los inmuebles.

En el Fondo creen que la recaudación argentina por tributos relacionados a la tierra y la propiedad, esta muy lejos de los estándares promedio de los países miembros de la OCDE. Entienden que existe margen para revisar las valuaciones sin que ello signifique un impacto sobre la actividad económica, y que por el contrario la medida ayudaría a cumplir las metas de reducción del déficit en 2022 y 2023.

En efecto, el incremento en la recaudación que estiman en el gobierno sería de al menos $65.000 millones durante el presente año, y de $130.000 millones más en 2023.

“Como Jefe de Gobierno de esta ciudad, considero inaceptable que la Afip discrimine a los contribuyentes porteños, modificando con un dictamen las valuaciones de los inmuebles de la Ciudad ya fijadas por ley” Horacio Rodríguez Larreta – Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Otro elemento no menor, es el rol de las provincias. Los estados provinciales deberán ser parte de la revisión en el valor fiscal de la tierra y los inmuebles en cada uno de los territorios a lo largo y ancho del país. Una vez concretado el revalúo, significará no solo mayor recaudación para las arcas de la Nación, sino que el nuevo valor fiscal impactará también en la recaudación por el Impuesto Inmobiliario que cobran las provincias, y en las Tasas que recaudan los municipios.

Uno de los principales opositores a la medida, es el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. En marzo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó el Dictamen 1/2022 mediante el cual avanza en la revisión del valor fiscal de los inmuebles en la ciudad.



En el día de ayer, y ante la confirmación de que el gobierno tiene decidido avanzar con la medida en todo el país, Larreta envió una carta pública a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en la que cataloga la medida como «unilateral e ilegítima». Agrega que el revalúo “resulta profundamente discriminatorio y atenta, además, contra la seguridad jurídica”, y asegura que “Como Jefe de Gobierno de esta ciudad, considero inaceptable que la Afip discrimine a los contribuyentes porteños, modificando con un dictamen las valuaciones de los inmuebles de la Ciudad ya fijadas por ley”.

Acuerdo. Tanto el gobierno como el Fondo entienden que el revalúo corresponde y ayudará a reducir el déficit fiscal.

La primera revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas que la Argentina firmó con el FMI a fines de marzo, se lleva a cabo durante esta semana. El periodo bajo evaluación corresponde al primer trimestre del año y los tres ítem que se revisan son el déficit fiscal, la acumulación de reservas, y la renovación de deuda en moneda local para cubrir el desequilibrio de las cuentas públicas.

En cuanto al déficit fiscal, el primer trimestre del año cierra con un sobrecumplimiento de la meta. El acuerdo estipulaba un rojo de $222.300 millones, y los números reflejan un déficit de $192.700 (0,3% del PBI). Respecto a las reservas, el objetivo pautado en el acuerdo era la acumulación de u$s 1.200 millones en el primer trimestre. En dicho periodo el BCRA acumuló u$s 1.700 millones, con lo cual el cumplimiento no tendrá inconvenientes. Respecto al financiamiento en pesos, tampoco habrá objeciones. El Ministerio de Economía logró la renovación de todos los vencimientos durante los primeros tres meses de 2022.

En este último punto no obstante, la jornada de hoy representa un verdadero test. La cartera económica pretende colocar más de $700.000 millones en Letes y Bonos durante el día de hoy, de los cuales la tercera parte están ajustados por inflación. Las tensiones giran en torno a la tasa de interés, la cual podría ser cercana al 90%, y a las tensiones cambiarias que pueden surgir en caso de que Economía no logre su objetivo.

Dato 0,1% Lo que representaría en relación al PBI, el incremento en la recaudación de Bienes Personales a raíz del revalúo.