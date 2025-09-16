Plazo fijo: cuáles son los bancos que pagan más después de la baja en la tasa de interés de esta semana

Los bancos volvieron a bajar la tasa de interés luego de distintas operatorias que realizó el Banco Central (BCRA) la semana pasada. Tras estas medidas, cuáles son las entidades bancarias que ofrecen más rendimientos en el plazo fijo.

A partir de este martes la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) para depósitos de más de $1.000 millones con vencimientos entre 30 y 35 días, se ubica en 45,94% de Tasa Nominal Anual (TNA).

Asimismo, la BADLAR sobre plazos fijos por montos de $1 millón o más para el mismo periodo fue al 44,63% TNA.

Según precisó Ámbito Financiero, ambas tasas estaban a un nivel de 67% TNA y de 58,19% TNA, respectivamente, a principios del mes de septiembre.

De eta manera, los bancos ofrecen en este momento una Tasa Efectiva Mensual (TEM) superior a la inflación mensual, la cual se ubicó en un 1,9% en agosto.

Qué tasa paga cada banco este martes 16 de septiembre para abrir un plazo fijo