El Gobierno prioriza la baja de la tasa para mejorar la actividad: qué se sabe de un nuevo ajuste

Bajar la tasa y dejar que el dólar suba. Ese parece ser el nuevo rumbo del gobierno en materia económica tras la derrota electoral del domingo.

El lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una comunicación con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para analizar la continuidad del programa, confirmó este jueves la vocera del organismo Julie Kozack.

En forma coincidente, en los días siguientes se observó un cambio en la política monetaria y cambiaria, al tiempo que se profundizó el recorte del gasto.

La utopía del “dólar en el piso de la banda” (actualmente en $ 957) quedó en el pasado. Ahora la mira está puesta en que no llegue al techo y obligue al Banco Central a vender dólares de las reservas para sostenerlo.

Desde el lunes el gobierno tomó una serie de medidas para bajar la tasa de interés, mientras que por consecuencia el dólar se afirmó por encima de los $ 1.400.

El BCRA a través de las colocaciones “overnight” (a un día) bajó la tasa al 35% y además en la última licitación liberó unos $ 630.000 millones que aportaron más liquidez al mercado.

Estos movimientos buscan monetizar la plaza y poner más pesos en la calle para intentar reanimar la actividad económica, estacada desde hace seis meses.

El FMI avaló estas decisiones, pero advirtió que en caso de que haya intervenciones en el mercado para contener el tipo de cambio deben ser transparentes.

“Las mejoras en el marco de gestión de liquidez diaria deberían continuar mitigando la volatilidad de las tasas de interés y los efectos negativos asociados en lo que respecta a la actividad económica”, consideró Kozack durante la conferencia de prensa en Washington.

La vocera indicó que “a nuestro personal técnico se le informó de la intervención en el mercado del contado por parte del Tesoro (refiriéndose a la semana previa)” y añadió que “las autoridades explicaron que se trata de una respuesta temporal a una mayor volatilidad del mercado”.

Kozack fue clara en la posición del FMI: “En esas conversaciones nosotros continuamos resaltando la importancia de una de un marco monetario y cambiario transparente, congruente y previsible para ayudar a gestionar la volatilidad del mercado”.

La baja de tasas impulsó una nueva suba del dólar. El mayorista cerró la jornada en $1.432, con un alza de $8,50 respecto del cierre anterior.

“La rueda mostró un comportamiento equilibrado, con una apertura en $1.429 y operaciones en la zona de $1.425 durante gran parte del día. Recién en los últimos minutos la demanda volvió a aparecer con fuerza, llevándolo a su máximo intradiario, donde también se definió el cierre”, señalaron desde ABC mercados.

El dólar oficial en Banco Nación acompañó la tendencia alcista y escaló a $1.445 vendedor. Para los minoristas el precio quedó en $ 1.446. En el segmento financiero, el MEP se ubicó $1.438 y el CCL en $1.442. El “blue” trepó hasta $1.410 para la venta y en Córdoba a $ 1.425.

La «motosierra» pasó por Educación

Para sostener el equilibrio en las cuentas públicas que le permita cumplir con el superávit pautado con el FMI de 1,6% del PIB, el gobierno realizó una reasignación de partidas con un fuerte recorte del gasto de alrededor de $ 500.000 millones.

Lo hizo a través de la decisión administrativa 23/25 publicada en el Boletín Oficial por la cual se incrementó el cálculo de recursos en $ 261.613 millones y a la vez realizó un ajuste de $ 493.531 millones. De ello surge un resultado financiero positivo de $ 754.744 millones.

La “motosierra” pasa en buena medida por “Educación”, donde se recortaron $ 120.000 millones. Los programas afectados son “Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes” en $ 44.270, “Desarrollo de la Educación Superior” en $ 40.000 millones e “Infraestructura y Equipamiento” en $ 12.451 millones, entre otros. También se redujeron partidas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que se reducen en $ 67.910.

En cambio, este nuevo reordenamiento aumenta en $ 21.000 millones los fondos para hacer frente al pago de intereses de la deuda.

La reasignación provoca que el superávit presupuestario pase de $ 5,9 billones a $ 6,6 billones, según un informe la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP).

De acuerdo con el reporte, con esta operación el Gobierno incrementó el gasto en 76 programas por un total de $ 459.673 millones, y redujo recursos en 111 programas por un total de $ 953.024 millones.

Cabe recordar que estas reasignaciones mensuales se deben realizar ante la falta de presupuesto nacional.