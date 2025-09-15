Modifican el plazo fijo: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días en la tercera semana de septiembre 2025

Con el dólar cerca del extremo superior de la banda de flotación, las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras siguen registrando cambios. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo sin techo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 47% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco ICBC, con un rendimiento del 42,3% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destacan el Banco Voii y el Banco del Sol, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 55%.

Banco TNA TEM Monto a 30 días Banco Voii 55,00% 4,583% $12.027.045 Banco del Sol 55,00% 4,583% $12.027.045 Banco Meridian 54,50% 4,542% $12.022.330 Banco de la Provincia de Córdoba 52,00% 4,330% $11.997.950 Banco Bica 49,00% 4,083% $11.969.545 Banco del Chubut 48,00% 4,000% $11.960.000 Banco Provincia de Tierra del Fuego 48,00% 4,000% $11.960.000 Banco Nación 47,00% 3,920% $11.950.800 Banco CMF 47,00% 3,920% $11.950.800 Banco Mariva 47,00% 3,920% $11.950.800 Banco Hipotecario 45,50% 3,792% $11.936.080 Banco Dino 45,00% 3,750% $11.931.250 Banco Comafi 43,00% 3,583% $11.912.045 Banco Supervielle 42,50% 3,542% $11.907.330 Banco ICBC 42,30% 3,525% $11.905.375 Banco Santander 42,00% 3,500% $11.902.500 Banco Credicoop 42,00% 3,500% $11.902.500 Banco Julio 42,00% 3,500% $11.902.500 Banco Galicia 41,00% 3,417% $11.892.955 Banco BBVA 41,00% 3,417% $11.892.955 Banco Provincia de Buenos Aires 41,00% 3,417% $11.892.955 Banco Macro 40,50% 3,375% $11.888.125 Banco Provincia de Neuquén (BPN) 40,00% 3,333% $11.883.295 Banco Patagonia 37,00% 3,080% $11.854.200 Banco Ciudad de Buenos Aires 35,00% 2,917% $11.835.455

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $11.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $11.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $11.500.000×1,03920 = $11.950.800. Es decir, el rendimiento será de $450.800.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 3,956%. Esto está por encima de la inflación proyectada para septiembre 2025.

Si tomamos el 55% n.a que pagan el Banco Voii y el Banco del Sol (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 4,58%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para septiembre 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.