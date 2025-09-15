ESCUCHÁ RN RADIO
Modifican el plazo fijo: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días en la tercera semana de septiembre 2025

Los plazos fijos acaparan atención otra vez. Conocé los rendimientos que ofrecen el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y las mayores entidades del país.

Redacción

Plazo fijo: tasas, banco por banco.

Con el dólar cerca del extremo superior de la banda de flotación, las tasas de plazos fijos ofrecidas por las entidades financieras siguen registrando cambios. La evolución de la inflación plantea dudas sobre qué hacer con los pesos excedentes.

Desde marzo 2024, los bancos comerciales no están obligados a ofrecer una tasa de interés mínima por los plazos fijos que constituyan sus clientes, teniendo total libertad para fijarla. La política monetaria del Gobierno transita la fase denominada «de emisión cero», que se inició con la creación de las letras fiscales de liquidez (Lefis).

Tras la supresión de las Lefis, no existe una explícita tasa de política monetaria y al no estar los bancos obligados a pagar una tasa mínima, se ha incrementado la competencia en busca de los ahorros de las personas.

Plazo fijo sin techo: tasas, banco por banco

En el comparador de tasas, que elabora el Banco Central, se relevan y sistematizan las tasas nominales anuales que pagan diversas entidades financieras del país por colocaciones en plazos fijos a 30 días.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos de Argentina, el Banco Nación es el que ofrece la mayor tasa para plazos fijos: 47% nominal anual (n.a). Le sigue el Banco ICBC, con un rendimiento del 42,3% n.a. A continuación, la tabla informada por el Banco Central con el top 10 completo.

Por fuera de este top 10, el Banco Central relevó los rendimientos de los plazos fijos online de otras entidades. Entre ellas, destacan el Banco Voii y el Banco del Sol, que pagan una tasa nominal anual (TNA) del 55%.

BancoTNATEMMonto a 30 días
Banco Voii55,00%4,583%$12.027.045
Banco del Sol55,00%4,583%$12.027.045
Banco Meridian54,50%4,542%$12.022.330
Banco de la Provincia de Córdoba52,00%4,330%$11.997.950
Banco Bica49,00%4,083%$11.969.545
Banco del Chubut48,00%4,000%$11.960.000
Banco Provincia de Tierra del Fuego48,00%4,000%$11.960.000
Banco Nación47,00%3,920%$11.950.800
Banco CMF47,00%3,920%$11.950.800
Banco Mariva47,00%3,920%$11.950.800
Banco Hipotecario45,50%3,792%$11.936.080
Banco Dino45,00%3,750%$11.931.250
Banco Comafi43,00%3,583%$11.912.045
Banco Supervielle42,50%3,542%$11.907.330
Banco ICBC42,30%3,525%$11.905.375
Banco Santander42,00%3,500%$11.902.500
Banco Credicoop42,00%3,500%$11.902.500
Banco Julio42,00%3,500%$11.902.500
Banco Galicia41,00%3,417%$11.892.955
Banco BBVA41,00%3,417%$11.892.955
Banco Provincia de Buenos Aires41,00%3,417%$11.892.955
Banco Macro40,50%3,375%$11.888.125
Banco Provincia de Neuquén (BPN)40,00%3,333%$11.883.295
Banco Patagonia37,00%3,080%$11.854.200
Banco Ciudad de Buenos Aires35,00%2,917%$11.835.455

En la última columna de la tabla anterior se muestra cuánto se cobra al cabo por colocar a 30 días $11.500.000 en cada banco. Esto surge de sumar al capital invertido la tasa efectiva mensual (TEM). Por ejemplo, si coloco $11.500.000 a 30 días en Banco Nación, al cabo del plazo se acreditarán en mi caja de ahorro $11.500.000×1,03920 = $11.950.800. Es decir, el rendimiento será de $450.800.

Plazo fijo: ¿le ganará a la inflación?

La tasa efectiva mensual que, en promedio, pagan estos 25 bancos es del 3,956%. Esto está por encima de la inflación proyectada para septiembre 2025.

Si tomamos el 55% n.a que pagan el Banco Voii y el Banco del Sol (el extremo superior de la tabla del Banco Central), se obtiene una tasa efectiva mensual del 4,58%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, se espera para septiembre 2025 una inflación del 1,7%. Es decir, en este caso habría rendimiento real positivo.

La tasa efectiva surge de reinvertir en plazo fijo, mes a mes, el capital original más los intereses que fueron devengados. Cabe insistir en que los porcentajes informados corresponden a colocaciones a 30 días y no considera los cambios de tasas que pudieran acontecer más adelante.


