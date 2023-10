Elecciones 2023: en un clima de incertidumbre, las pymes evaluaron a los candidatos en la CAME

En una jornada en que el dólar siguió su escalada y surgen nuevas interrogantes sobre el futuro de la economía argentina, la principal entidad que agrupa a los pequeños y medianos empresarios y comerciantes del país, la CAME, escuchó a algunos de los principales candidatos a la presidencia, que ofrecieron propuestas para lo que coinciden son los principales problemas: la espiral inflacionaria, la escasez de dólares y más de 20 tipos de cambio, las dificultades para exportar e importar insumos, la presión impositiva y la necesidad de reformas para bajar la informalidad laboral.

Aprovechando su condición de ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, sacó un as de la manga en la presentación y anunció un “dólar Pyme”, similar al que ya rige para Vaca Muerta, y que permitirá a los exportadores de este sector liquidar hasta el 25% del contravalor de la exportación en dólares en el mercado del Contado con Liquidación; mientras que, el 75% restante, se deberá ingresar en divisas y negociarse a través del Mercado Libre de Cambios.

También adelantó un “blanqueo laboral” donde “cada puesto de trabajo nuevo no pagará cargas sociales; y para aquellos trabajadores informales, se le reconocerá 70 meses de aportes, sin sanción penal o tributaria para los empleadores». Y ahondó en su propuesta de moneda digital, que busca terminar con la economía en negro “ayudar a que la economía crezca y cortar, de raíz, con la corrupción, porque uno puede ver el detalle de las operaciones», señaló.

Ninguna de estas medidas fue confirmada aún oficialmente, pero arrancaron los pocos aplausos de la presentación del candidato de Unión Popular en el evento «Políticas para crear una Argentina productiva y federal» organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el que también participaron el candidato a la vicepresidencia de Juntos por el Cambio, Luis Petri, (Patricia Bullrich se ausentó a último momento alegando un estado gripal) y el postulante por Hacemos Nuestro País, Juan Schiaretti, quienes atacaron la política económica actual por no actuar sobre el déficit fiscal, la emisión monetaria y el cepo cambiario que a su juicio están detrás de la suba de precios, presentando las medidas de Massa como “parches” que no solucionan los problemas de fondo.

Schiaretti fue el más enfático al no desechar que al país se encuentre “al borde de una hiperinflación” pero descartó tanto la dolarización como el bimonetarismo que propone JxC, porque conducen a una “hiperdevaluación” y por ende en una disparada descontrolada en los precios.

Petri, en cambio, apuntó al costado ético, al mencionar que será imposible bajar el gasto público mientras se derrochan recursos en organismos y empresas públicas sobredimensionados por el clientelismo y la corrupción. “No solo hay que ser austeros sino decentes. Y no es posible ser decentes entre bandidos y delincuentes”, mencionando los casos de “Chocolate” Rigau y Martín Insaurralde en Buenos Aires.

El encuentro organizado por CAME

En la apertura del encuentro, el titular de CAME, destacó la participación de los tres candidatos y agregó que Javier Milei declinó participar y tampoco envió representantes.

Planteó que el contexto de “incertidubre y preocupación” por la aceleración inflacionaria resulta positivo profundizar en las propuestas de cada fuerza para el sector, planteando como prioridad empresaria “la estabilización económica, que es imposible sin consenso político”, ya que medidas como las reformas impositivas, laborales, en el comercio exterior y cambiarias serían imposibles de abordar en minoría.

En un formato de bloques breves de presentación y preguntas de los empresarios, moderadas por el conductor Alejandro Fantino, el primero en tomar la palabra fue Petri. Luego siguió Schiaretti y finalmente Massa.

Las propuestas de Petri en CAME

Luis Petri responde preguntas de empresarios con Alejandro Fantino.

Recordando los inicios de sus abuelos tíos y su padre como bodegueros en San Martín, Mendoza, Petri enfatizó las propuestas de JxC desde el eje del orden, siguiendo la línea de la candidata presidencial Patricia Bullrich.

Argumentó que en el origen de los problemas se encuentra el crónico déficit fiscal, al que calificó como el “huevo de la serpiente” detrás de los problemas que históricamente tuvo nuestro país y que en los últimos 20 años, con la excepción del gobierno de Macri, “tuvo una adicción al gasto público, de un populismo que no quiere hacer creer el Estado pero que no da mejores servicios. El gasto en empleo público creció del 23 al 40% pero cada vez hay peor salud, educacción y seguridad”.

“Hay que poner a dieta al Estado y eso empieza ajustando a la política. Capaz que no alcanza, pero hay que ser ejemplares», planteó.

Y fue ahí donde jugó la carta ética: “No es posible un plan exitoso en un gobierno de corruptos”, disparó. Para ello propuso bajar drásticamente el déficit de empresas públicas, “alinear” las legislaturas y concejos deliberantes y “terminar con la intermediación de los planes sociales, una privatización de la política social que nos cuesta 18.000 millones de dólares anuales” que no van a los vulnerables “sino a las cajas piqueteras”.

También insistió en las propuestas de un Banco Central autónomo e independiente que sea “custodio de la moneda y no el cajero automático del despilfarro” como el actual. A consulta de Fantino, prometió “terminar con el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina, el procedimiento electrónico de autorizaciones que se utiliza para la gestión de las importaciones) “lo antes posible” un plazo que prometió llevaría menos de 6 meses.

Consultado por la reforma impositiva, se comprometió a reactivar el Pacto Fiscal que se firmó con los gobernadores en el gobierno de Macri, para “terminar con Ingresos Brutos”, el impuesto a su juicio más distorsivo del sistema, y una reforma laboral que tome como ejemplo el de la construcción, con aportes y fondos de desempleos “que ha demostrado ser acorde a la Constitución”.

Schiaretti: desdoblamiento y federalismo

Schiaretti durante su presentanción en CAME

Si hubiera un aplausómetro, el cordobés Juan Schiaretti hubiera ganado por lejos. Sus propuestas para achicar el gasto y fortalecer el federalismo fueron las que más respaldo tuvieron, aunque también estaba claro que es quien menos posibilidades reales tiene de llegar a aplicarlas. El gobernador cordobés arrancó con un mensaje “antigrieta”: “Es imposible cualquier plan económica sin una convivencia institucional sana. No es posible que la Corte tome decisiones que interfieran con otros poderes, pero tampoco es posible que se desconozcan sus fallos”.

Sobre la situación política actual, no descartó que el país se encuentre al borde de una hiperinflación, a causa del cepo cambiario y el déficit fiscal. «Yo deseo que no lleguemos a ese punto porque va a ser un sufrimiento terrible para las familias y las empresas, pero es posible», dijo ante la insistencia de Fantino. Y propuso como solución un sistema de desdoblamiento cambiario simple, con un “dólar comercial” ligado al comercio exterior y otro aplicable para transacciones comunes o atesoramiento. “El dólar no sale hoy los $350 pesos que cuesta el oficial pero tampoco en los más de 800 que está el dólar libre. Está en un punto intermedio y hay que llegar al equilibrio ordenadamente. Cuando hayamos controlado el déficit y la economía se estabilice, podremos tener un solo dólar, el libre, como lo tienen hoy Chile Uruguay, Bolivia o Perú”, destacó.

También puso al déficit fiscal como el origen de los males. “El Estado gasta más de lo que le ingresa y se endeuda para hacerlo. Pero hay un momento en el que no te prestan más y se imprimen billetes. Esto está pasando ahora. Y no hay sistema monetario o una medida milagrera que resuelva la situación del país si esto se mantiene. A los que proponen la dolarización y el bimonetarismo, les recuerdo que ya tuvimos la Convertibilidad, que estalló, precisamente, por el déficit fiscal. La clave, entonces, es no gastar más de lo que se ingresa», agregó.

Aseguró que la economía argentina debe aprovechar el “viento a favor” que aporta hoy la economía global y bajar el gasto público eliminando superposiciones de funciones entre el Estado nacional y las provincias, reduciendo el déficit de empresas públicas y los subsidios, que a su juicio se orientan excesivamente al AMBA y reducir la evasión fiscal. “Con estas 4 ejes bajamos 10 puntos del PBI”, dijo. Otra de sus propuestas fue un Banco Central independiente del gobierno, pero “elegido por la oposición” y con acuerdo del Senado. También propuso eliminar Ingresos Brutos y agregó el Impuesto al cheuqe como otro de los que genera distorsiones, y sustituirlos por otros menos distorsivos. También detalló planes para internacionalizar el comercio exterior de Pymes exportadoras, la realización de obras de infraestructura como la Hidrovía y los pasos bioceánicos, y la inversión en gasoductos.

Massa: más exportaciones y empleo

Sergio Massa anunció el dólar Pyme.

Finalmente, Massa, más allá de las medidas de anuncios puntuales para el sector, destacó sus propuestas para el próximo periodo y señaló que su expresión “este no es mi gobierno” tiene que ver con que asumió Economía “en medio de una crisis política económica” con el objetivo de abordar la cuyuntura y otro “es la construcción de medidas de mediano y largo plazo”.

Planteó que su gestión debió enfrentar tres problemas: la salida de dólares mayor a los ingresos, un endeudamiento privado y público y un déficit fiscal agravado por la sequía, que restó 21.000 millones de dólares a la economía o un 23% de las exportaciones previstas para este año. Admitió que las medidas como las SIRA son antipáticas, pero que “tenían como objetivo equilibrar la salida y entrada de dólares sin frenar la producción, algo que se logró”.

Volvió a poner el endeudamiento del FMI como la causa de toda la crisis argentina, ya que “tenemos que convivir con un síndico que nos dice qué hacer y que no”, sostuvo. Planteó que debe ser una política de Estado “recuperar decisión soberana sobre nuestra economía. Por eso es fundamental exportar, juntar dólares, pagar y sacar al FMI del país», aseveró.

Sobre las propuestas opositoras, descartó tanto la dolarización como el bimonetarismo, al que calificó de “dolarización cobarde” que generan concentración económica y salida de capitales.

“La salida es alentando las exportaciones y defendiendo el empleo. No es con palos ni con motosierra, muchachos, sino con bisturí” porque cada sector económico requiere medidas diferentes, les disparó a Bullrich y a Milei.

“De esto se sale con mesa, diálogo y objetivos. El mejor camino es la Unidad Nacional. Y así como creo que me toca convocar al sector político, también considero que es deber llamar a los empresarios, para que esa pluralidad esté reflejada. Solo decirles que tengo un profundo respecto, tanto que siendo ministro y candidato vengo a poner la cara por ustedes, porque creo en las PyMEs argentinas», concluyó.