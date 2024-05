PyMEs: las 5 claves para superar la crisis

Por Andrés Tejeda (Consultor PyME).

En un entorno de constante cambio e incertidumbre como el que enfrentamos en Argentina, las crisis económicas son lamentablemente recurrentes. Históricamente, hemos experimentado cortos periodos de estabilidad y crecimiento seguidos inevitablemente por nuevas crisis. Sin embargo, en esta columna no pretendemos adentrarnos en las causas profundas de este fenómeno, sino más bien proponer acciones concretas para sobrellevar mejor esta situación y, si es posible, superarla.

Hace algunos años, la reconocida consultora Arthur D. Little llevó a cabo un estudio que arrojó resultados interesantes. Basado en encuestas a 363 altos directivos de diversas industrias a nivel global, el estudio destacó que el 90% de estos ejecutivos percibían las crisis como oportunidades estratégicas para diferenciarse. Según sus percepciones, las crisis no solo representaban desafíos, sino también posibilidades de crecimiento y mejora.

Estos líderes empresariales consideraban que, durante los períodos de crisis, se producía un proceso de depuración en el mercado, lo que resultaba en la eliminación de competidores que no pudieran adaptarse y permitía el surgimiento de nuevas oportunidades para aquellos que fuesen más resilientes, ágiles y estuvieran preparados para aprovecharlas.

En consonancia con esta perspectiva, compartimos algunas estrategias clave para superar la crisis:

1. Segmentos de clientes

Una de las claves fundamentales para enfrentar las crisis económicas radica en la comprensión y la adaptación al mercado. Es esencial reconocer que ninguna empresa puede satisfacer las necesidades de todos los segmentos del mercado. Por ello, es crucial identificar a quién o a quiénes podemos dirigirnos, asegurarnos de estar haciéndolo efectivamente y evaluar la calidad de nuestras estrategias comerciales.

En otras palabras, la segmentación del mercado se vuelve una herramienta esencial para comprender las necesidades y preferencias de los distintos grupos de clientes. En contextos recesivos, la demanda cae y los clientes tienden a evaluar más las propuestas antes de tomar una decisión. En este sentido, las PyMEs tienen una ventaja frente a las grandes empresas, ya que su menor burocracia y mayor capacidad de adaptación les permiten implementar cambios ágilmente para mejorar la relación con sus clientes.

2. Gestión de compras

Además, una gestión eficiente de las compras es tan vital como la habilidad para vender. La calidad y el precio de los productos o materias primas adquiridos afectan directamente la satisfacción del cliente. Por lo tanto, es esencial no solo seleccionar proveedores confiables, sino también negociar condiciones favorables que permitan mantener márgenes de ganancia adecuados.

La determinación de la cantidad adecuada a comprar también es importante, considerando tanto los segmentos de clientes como la capacidad de venta de la empresa. Es importante recordar que el tiempo también es un factor crucial en la rotación de stock. Un exceso de inventario puede llevar a costos de almacenamiento innecesarios y a la obsolescencia de los productos. En términos generales, la tasa de rotación de stock está entre 2 y 4 veces por año. Es decir que, idealmente, la empresa tendría que vender todo tu stock cada 3 o 6 meses.

3. Flujo de efectivo

Otro aspecto clave, no solo para la supervivencia en tiempos de crisis, es comprender el flujo de efectivo de la empresa. Desde la compra de productos hasta su cobro, cada paso en el proceso comercial tiene un impacto directo en la liquidez de la empresa.

La salud financiera depende en gran medida de negociar plazos favorables tanto con proveedores más importantes, como con los clientes más importantes. Esto no solo permite mantener un flujo de efectivo saludable, sino también ofrecer plazos de pago a los clientes que pueden aumentar la competitividad de la empresa en el mercado.

4. Organización

A medida que la empresa crece, es fundamental que cada miembro de la empresa cumpla un rol definido. Los fundadores, en particular, deben dedicarse principalmente a la planificación estratégica, definición de objetivos y monitoreo del progreso.

Delegar tareas operativas a medida que la empresa se desarrolla no solo libera tiempo para actividades más estratégicas, sino que también permite el crecimiento y desarrollo profesional de los colaboradores. Si no hay planificación que indique el rumbo hacia el que se dirige la empresa, cómo sabrá si ha llegado o no y, peor aún, cómo el equipo podría contribuir al logro de un objetivo que desconoce.

5. Financiamiento

Finalmente, ante la pregunta de cómo financiarse, es fundamental evaluar el propósito de la inversión, el retorno esperado y los plazos de reembolso antes de solicitar un crédito. Si bien las tasas de interés pueden estar bajas, es importante considerar si la inversión es urgente y si se espera un retorno significativo que justifique el costo del crédito.

En algunos casos, puede ser prudente esperar, especialmente si existe una tendencia a la baja en las tasas de interés. Además, es importante estar en contacto con dependencias del gobierno y/o Agencias de Desarrollo Económico para conocer las líneas de crédito disponibles para cada industria. También es importante conocer las condiciones de financiamiento ofrecidas por entidades financieras, el mercado de capitales, etc., a través de las Sociedades de Garantía Recíproca. Para todo esto, contar con una contabilidad ordenada resulta primordial.

En resumen, enfrentar una crisis económica requiere no solo de resiliencia y adaptación, sino también de una comprensión profunda del mercado y una gestión eficiente de los recursos financieros. Las empresas que logran sobrevivir y prosperar en tiempos difíciles son aquellas que pueden adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes y tomar decisiones estratégicas basadas en información.