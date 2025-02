¿Qué hago con mis pesos?

Para el argentino promedio, es más fácil reconocer qué dirección tomar cuando el río está revuelto que cuando navegamos por aguas más calmas. Estamos programados a la inversa del mundo. Las razones son obvias.

Con un tipo de cambio medianamente estable (o por lo menos sin grandes sobresaltos) y tasas de recompensa por inmovilizar ahorros (mediante billeteras virtuales o plazos fijos bancarios) cada vez menos atractivos, el inversor local engolosinado en épocas pasadas con altas tasas de interés no encuentra “refugio” para los pesos.

Repasemos el cuadro desde el cual partimos. Estamos arrancando el segundo mes del año y las expectativas de las consultoras que elaboran el REM del Banco Central prevén inflación descendente:

2,3% en enero

1,7% en junio (mitad de año)

Promedio: 23,2% anual

La expectativa de devaluación bajó y se alinea con un crawling peg del 1% mensual. Con altas chances de encontrar una unificación cambiaria (salida de cepo o eventual flexibilización a las regulaciones) en el mediano plazo.

Hay que considerar que en cada nueva licitación del Ministerio de Economía sobre nuevos títulos de deuda nos van a dar el sendero y la velocidad a la que se mueva la tasa de remunerar pesos.

Para 1816 -una de las consultoras más oídas del mercado- “es probable que hacia adelante las tasas en pesos se muevan cada vez más por lo que pase en las subastas del Mecon”. El viernes pasado el BCRA bajó la tasa 300 pbs (3%), pero las tasas de caución y pases de bancos cayeron aún más.

Qué tenemos que considerar nosotros, los ciudadanos de a pie. Que en cada nueva licitación del Ministerio sobre nuevos títulos de deuda nos van a dar el sendero (y la velocidad) a la que se mueva hacia abajo la tasa de remunerar pesos.

Hoy una caución bursátil tomadora (como si fuera una cuenta corriente bancaria, que te deja girar en descubierto) es sin dudas el elemento más importante para que una pyme pueda financiarse rápidamente y sin presentar un solo papel al banco a una SGR.

Si somos ordenados dueños de compañías familiares, y pudimos ir guardando unos pesitos comprando títulos en el mercado de capitales (imaginemos una cartera de ONs, bonos o acciones) hoy podemos dejar dichos títulos en garantía y como contraprestación llevarnos prestados pesos al 26% de Tasa Anual.

No existe, sin dudas, un instrumento superador a endeudarse al 2,15% mensual. Si encima pensamos que las tasas de referencia están a la baja no es posible que no utilicemos esta alternativa para financiar nuestra empresa.

Estamos seteados a la inversa. Cuanto más simple es el instrumento, más dudas nos genera.

Se las dejo picando. Suele ser un instrumento que por su escasa complejidad, provoca hasta dudas o temores en quien lo utiliza por primera vez. Como dije, estamos seteados a la inversa. Cuanto más simple es el instrumento, más dudas nos genera.

Hablemos del cortísimo plazo. Las billeteras virtuales se hicieron eco de la baja de tasas y si bien no todas replicaron la baja al 29%, muy posiblemente sea la última semana donde se mantienen sobre el 30% de TNA. Según dato de la consultora Trascendo: ¡La última vez que las billeteras tuvieron estos rendimientos fue cuando recién arrancaban en el 2022!

El uso de las cuentas remuneradas nació en contraposición a que la “Caja de Ahorro” de los bancos en realidad no “ahorra”. Entonces el inversor percibe este mecanismo de remuneración como una alternativa real. Primer consejo obvio: en lugar de tener tu dinero en el banco sin hacer rendimiento, al menos en una cuenta remunerada tenés algo de remuneración aunque no le gane a la inflación.

Trascendo suma una idea más: “además, siempre es mejor tener al menos dos cuentas remuneradas y dividir tu dinero entre ellas: si alguna de estas cuentas entra en mantenimiento, podés usar el dinero que guardaste en la otra app”. No veo fallas en su lógica siendo que sobre todo los fines de semana pueden ser días donde se producen ciertas fallas.

Recomendaciones en pesos

Para los clientes más sofisticados o de mediano plazo vamos a repasar alternativas de Tasa Fija y CER (atados a inflación).

Para la tasa fija debemos considerar los siguientes instrumentos: Lecaps y las flamantes nuevas letras Duales (tasa fija o TAMAR). Para quien no sepa, la TAMAR es la nueva “badlar”. O sea es la tasa mayorista que pagan los bancos privados a los depósitos de más de $1.000 millones de pesos.

Entre las lecaps existentes y las letras duales, el consenso es buscar pasarse de las letras cortas que vencen más cerca (están caras) a buscar mejores oportunidades para los pesos en el tramo medio. Siempre y cuando quieras mantenerte en pesos. O mejor dicho, para perfiles audaces y/u optimistas con la desinflación.

Acá las opciones son: $TTJ26 (dual vencimiento Junio 26 rindiendo 28.7% le ganaría ampliamente al escenario del 23% de Inflación) o Lecaps $S16Y5 y $S18J5 cerrando ayer en BYMA con rendimientos de 2,28% y 2,27% TEM respectivamente.

En los bonos de la Curva CER: Vemos rindiendo bien el $TZXM6, $TZXO6 y $TZXD6. que pagan a estos precios entre CER (inflación) + 5,6% y 7,5%. Quiere decir que obtenemos cobertura si hay modificaciones en las expectativas de inflación, más unos puntos extra de rentabilidad.

¿Sabemos acaso si el tipo de cambio peso/dolar está atrasado? ¿Tenemos certezas de que las proyecciones del REM se cumplirán sobre inflación? (el año pasado gratamente le erraron, por mucho)¿Esta baja de tasas será sostenible en un año electoral?

Las certezas no son compañeras de las decisiones que implican riesgos. Es por eso que en el medio hay rentabilidades que pagan más a quienes asumen ciertas dudas y prefieren “pagar por ver”. Con lo cual -y como siempre- querido/a inversor/a: En tu canasta un poquito de cada. Una Dual de tasa fija mayorista, una lecap de mediano plazo, un poco de activos CER (inflación) y tal vez siempre, bastante de renta fija en dólares con una ON de YPF $YM34D al 2034 al 8% en dólares (se compra con pesos) o una ON de Pluspetrol $PLC2D al 2030 con 7.63% de TIR en dólares.

Diversificación en tus pesos, y no hay cómo errarle. ¡Buenas inversiones para todos!