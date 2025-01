Criptomonedas, influencers y «trading»: ¿cómo invertir bien y evitar las estafas?

El mundo de las inversiones en activos digitales, en especial las criptomonedas, está experimentando un fuerte crecimiento en los últimos años, y Argentina no es la excepción. Sobre todo en un país donde la moneda nacional, el peso, ha mostrado una persistente debilidad en las últimas décadas y las crisis recurrentes hacen complejo definir cómo ahorrar y dónde invertir. La expansión de este sector ha brindado nuevas oportunidades de negocios financieros, aunque también conlleva riesgos y ha derivado en sondados casos de fraudes y estafas piramidales.

Según la última encuesta global de Binance (proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo) en la que participaron 27.230 personas de Asia, Australia, Europa, África y América Latina, existe una gran afluencia de nuevos adoptantes en el espacio cripto.

Poco menos de la mitad (45%) de los encuestados se unieron al mercado cripto en 2024, con un 24,52% que había ingresado en los últimos seis meses y un 20,60% que se sumó en el último año. Un 43,97% de los encuestados asignó menos del 10% de su capital total a criptoactivos, mientras que el 24,33% posee entre el 10% y el 25% en criptoactivos.

La mayoría señaló a la rápida apreciación de los activos digitales como el principal motivo de su ingreso al sistema, además de la independencia financiera y la rapidez de las transacciones.

Sin embargo, al calor de este interés también surgen los riesgos y las estafas. El más conocido quizás sea Generación Zoe, que llevó a la cárcel aLeonardo Cositorto, pero también hubo casos en San Pedro (Buenos Aires), Córdoba, Santa Fe, Chubut, Tucumán y San Juan de engaños que ofrecían fabulosas ganancias detrás de supuestas inversiones en criptomonedas que terminaron siendo esquemas piramidales o “Ponzi”.

En un momento en que la proliferación de ofertas, plataformas e influencers que alientan a ingresar en este sistema para valorizar ingresos, DIARIO RIO NEGRO consultó a Iñaki Apezteguia, especialista en criptomonedas y fundador de Crossing Capital, sobre las principales tendencias, ventajas y riesgos de este tipo de activos y operaciones.

Esta es una síntesis de sus principales definiciones.

¿Dónde se pone confianza?

Iñaki Apezteguia, experto en criptomonedas y cofundador de Crossing Capital.

Apeztegia destaca que la principal diferencia entre las criptomnedas y las tradicionales o “Fiat” como podrían ser el dólar, el euro o el peso es en qué se deposita la confianza. “En las monedas tradicionales, vos ponés la confianza en un Estado y en el plan económico del gobierno que las emite. Debemos confiar porque es muy difícil auditar cómo se genera el dinero, cuánto se emite, la política monetaria que lleva a delante el Banco Central y el resto de los bancos y el sistema financiero, cuál es el plan económico. Nadie nos pregunta cuánto dinero se emite, por qué y los libros contables de esos bancos no están disponibles para cualquiera” señala. “Desde que se abolió el patrón oro en los 70 el respaldo de los pesos o dólares que se emiten dependen de una decisión política, más que nada”, agrega.

En el caso de la criptomonedas, “la confianza se deposita en una tecnología y el desarrollo que tiene detrás. En el caso del Bitcoin, que es la mayor expresión de una moneda descentralizada, ya está fijado por código cuánto bitcoin va a existir y cómo se va a emitir, cuál va a ser el ritmo de emisión. Nadie puede cambiar eso: por ejemplo si a vos te gustaría que en vez de emitir tres bitcoin cada diez minutos se emitan 100.000 en el mismo plazo no lo podrías hacer. A diferencia de ir contra el banco central de un país tendrías que ir contra 100.000 bancos centrales y lograr que el 51% limite o expanda el Bitcoin. Eso no sucede, y por eso es la red de criptomoneda más segura del mundo. Ya sabemos que Bitcoin va a ser un activo cada vez más escaso, y en el largo plazo habrá cada vez menos bitcoin circulando, entonces por una cuestión de oferta y demanda se termina valorizando, más allá de fluctuaciones temporales” agrega.

Enviar dinero a bajo costo

Apesteguia explica que en una transacción financiera tradicional, la moneda está sujeta a una serie de controles, regulaciones y comisiones que cobran las entidades financieras por el uso de sus redes. “Hoy vos querés mandar US$100 dólares a Uruguay y necesito un CBU, asociado a tu identidad, que está monitoreado por el banco y el gobierno. El dinero no viaja directo a Uruguay, va Estados Unidos, allá se aprueba y recién ahí llega, a un costo, que depende de la comisión que te cobran el banco y los intermediarios. Esto es imperceptible por la velocidad a la que viajan las transacciones, pero en el medio te pueden congelar, confiscar o revertir la operación por alguna situación legal. También hay posibilidades de manipulaciones o falsificaciones, como ocurre con las tarjetas de crédito o débito, que pueden ser clonadas”, señala.

En el caso de las criptomonedas más seguras, “yo no necesito ni siquiera saber quién sos vos. Lo único que necesito es un equivalente el CBU en el mundo cripto, que es la dirección dónde vas a enviar o recibir la plata. La mecánica es que yo tengo el equivalente a 100 dólares en bitcoin, los ‘mineros’ que se encargan de procesar las transacciones certifican que yo no te estoy enviando ni más ni menos de lo que tengo (yo no puedo enviar los mismos bitcoins a vos o a otra persona) y una vez que está auditado, efectivamente te llega el equivalente al dinero, a un costo ínfimo. Y nadie sabe o tiene que informar que vos recibiste esa plata. Después es tu responsabilidad declarar o no los pesos, dólares o bitcoins al banco o al fisco, esto está regulado ya” agrega el especialista.

Riesgos y controles

La independencia de la criptomenoedas de los Estados plantea dudas. Si no son los gobiernos ¿quién controla? Porque se ha asociado a las cripto con actividades ilegales y estafas, precisamente por esta ausencia de vigilancia. A esto, Apezteguia responde: “No existe un estándar normativo legal internacional, sí regulaciones como la que existe en nuestro país. Desde 2016 que distintos organismos vienen fijando pautas de funcionamiento de las criptomonedas: si es un bien, si es una moneda, un activo. Hoy si vos querés pagar algo con bictcoin podés hacerlo, hay comercios que aceptan criptomonedas. Se acude al Código Civil. Si vos vas a la verdulería y te ponés de acuerdo con el verdulero en pagarle en bitcoin podes hacerlo, pero el comprobante fiscal va a ser en pesos, que es la moneda de curso legal. Hoy yo puedo cargar una tarjeta de crédito o débito con bitcoin y pagar con eso, pero al comercio le entran pesos” señala Apezteguia.

Sin embargo, el especialista de Crossing Capital agrega que el mercado de las criptomonedas, salvo algunas excepciones como bitcoin o Ethereum es a menudo de alto riesgo, y de eso debieran ser concientes los inversores. “El riesgo es desconocer cómo funciona el sistema y la tecnología. Cada criptomoneda representa un proyecto tecnológico distinto. Detrás de ellas hay una propuesta tecnológica, un equipo de desarrollo, una comunidad, procesos de auditoría, alianzas con empresas y es fundamental conocerlos antes de invertir. “Al ser un mercado nuevo y de alto riesgo es más probable que existan esquemas de fraude o piramidales. Como la tecnología es abierta, yo si quiero creo una criptomoneda en cinco minutos, le pongo un nombre y la vendo. Pero detrás no hay nadie que diga si esa moneda se usa o no, ninguna regulación específica cripto, si el proyecto fracasa o es una estafa, y es muy difícil reclamar” , señala.

El rol de influencers y algunos tips: «conocer antes de invertir»

En los últimos años han proliferado una serie de “influencers” y expertos en “trading” que a menudo llevan a confusiones y malas decisiones de inversión, cuando no una caída en estafas piramidales.

El primer consejo que da Inaki Apezteguia lo toma del célebre inversor estadounidense Warren Buffet: “Nunca inviertas en algo que no conozcas bien”.

“Muchas que personas que entran a este mundo siguen a influencers, que tienen cierta autoridad porque tienen un gran número de segudores. Eso no es indicador de nada”, explica. Entre los consejos para invertir , Apezteguia señala: