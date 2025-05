Cecilia Insinga habló sobre la infidelidad de Diego Brancatelli con Luciana Elbusto: «Que no me elijan» 

Cecilia Insinga reconoció la infidelidad de Diego Brancatelli con Luciana Elbusto y publicó un mensaje en Instagram. La periodista de TN hizo un descargo a través de sus historias de Instagram, en medio del escándalo que se desató hace una semana, y explicó por qué no quiere dar notas.

Qué dijo Cecilia Insinga que reconocería la infidelidad de Diego Brancatelli

Cecilia Insinga comenzó el posteo con una frase mediante la cual, indirectamente, reconoció que Diego Brancatelli la engañó con Luciana Elbusto: «A la vista la debilidad masculina, el despecho que produce que no te elijan y la fortaleza de la buena madera«.

«Lo dije el primer día, en esta u otra familia ‘nadie se salva solo’. Somos, con nuestros errores y aciertos, un bloque», continuó.

«Esto que ven como show mediático es nuestra vida privada e íntima, de verdad así lo siento. Por ese motivo decidí no hablar ni antes ni ahora. También por el resguardo de mis hijos, dos niños», planteó la comunicadora.

«Gracias a todos por los mensajes hermosos, el amor siempre trasciende. Por el cuidado de mis niños y agradeciendo a los colegas, no tengo nada que decir. No quiero. Es mi derecho también. Es mi deseo que lo entiendan y lo respeten», concluyó.

Luciana Elbusto habló de la relación con Diego Brancatelli

«Nadie entra donde no te dejan entrar«, dijo la periodista Luciana Elbusto, al revelar, en Intrusos, detalles de la charla que tuvo con Diego Brancatelli y su esposa Cecilia Insinga. En ese momento le hicieron un pedido muy especial.

«Los tres decidimos en un momento evitar hablar con la prensa», admitió la periodista y reconoció que fue lo que le marcaron los dos en ese diálogo privado: «No negar una relación, sino no dar notas«, comentó Elbusto. Eso le exigieron ambos.

«Quedó claro que ninguno de los dos filtraríamos esos chats. No hubiese filtrado nunca una conversación ni con él ni con nadie», comentó sobre los mensajes que se conocieron.

Tiempo después, aclaró hace cuánto tiene el vínculo con el periodista: «Si pasaron cinco pueden ser seis años también. Empezamos a hablarnos a mediados de 2020, casi 2021. Nadie quiere lastimar, no es algo grato para nadie».

Por último, Luciana Elbusto reveló por qué no atendió a los llamados de Cecilia Insinga al explotar el rumor del romance. «Estaba haciendo una producción de fotos y no sabía si atender o no. Después de verdad no podía. No atendí porque no sabía qué estaba pasando. No me parecía correcto atender. Me asusté, no sabía por qué motivo era el llamado. No quería hablar ni decir una palabra de más», dijo entre lágrimas.