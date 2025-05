Gianinna Maradona apuntó contra Luque: «Mi papá estaba perdido y él no sabía explicar su tratamiento

El juicio por la muerte de Diego Maradona sumó una jornada cargada de tensión con el testimonio de Gianinna, quien brindó una declaración conmovedora en la que narró el progresivo deterioro físico y mental de su padre. En su relato, apuntó directamente contra Leopoldo Luque, asegurando que el profesional nunca le supo explicar el tratamiento que seguía el ídolo: «No sabía explicar el tratamiento que llevaba con mi papá«.

Acompañada por su hermana, su madre y su hijo, Gianinna revivió momentos dolorosos frente a los jueces. Contó que, en reiteradas ocasiones, le reclamó explicaciones al neurocirujano sin obtener respuestas claras. “Le exigía que me diga por qué lo veía cada vez peor”, declaró entre lágrimas.

La hija del Diez describió cómo, con el paso de los días, Maradona parecía cada vez más desconectado de la realidad. Relató que ya en octubre de 2020, notaba que su papá caminaba lento y no reaccionaba con normalidad. Pese a que el equipo médico mencionaba que trabajaban con especialistas, ella percibía un empeoramiento constante: “Era absurdo que dijeran que estaba bien”.

Uno de los momentos más impactantes de su testimonio fue el recuerdo de una conversación telefónica ocurrida pocos días antes del cumpleaños número 60 de Diego. Según relató, él creía haber pasado su cumpleaños solo, cuando aún faltaban semanas para esa fecha. “Estaba perdido en tiempo y espacio, básicamente”, resumió.

La joven también revivió la última visita que le hizo al Diez, precisamente el 30 de octubre. Allí, detalló una escena desoladora: “Estaba sentado junto al fuego, todo vestido pese al calor, rodeado de gente que no notaba su estado”. Según contó, cuando su hijo le mostró una remera con su imagen junto a Caniggia, Diego no se reconoció. “Nos miraba, pero no entendía. Me dijo que se sentía mal”, declaró.

Vale recordar que el proceso judicial busca establecer si hubo negligencia en la atención médica del exfutbolista y si esta contribuyó a su fallecimiento. En el banquillo están imputados siete profesionales de la salud, entre ellos Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que podría derivar en penas de hasta 25 años de prisión.

El tribunal está conformado por Maximiliano Savarino, quien preside, junto a Julieta Makintach y Verónica Di Tommaso, quienes deberán definir el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados en la muerte del astro argentino.