En Río Negro, los cambios tributarios se centran en Ingresos Brutos e Inmobiliario en 2025: cómo es el impacto

En el 2024, Río Negro recaudará unos 400.000 millones por tributos rionegrinos, que equivale a cuatro masas salariales, y proyectó para el año próximo que esos ingresos se aproximarán a los 600.000 millones, es decir, unos 200 millones más o dos mensualidades más.



Ese aumento presupuestado por impuestos provinciales asciende al 48%, que se sostiene en variaciones tributarias ya aprobadas por la Legislatura, esencialmente por los incrementos en Inmobiliario y en Ingresos Brutos.



El primero -esencialmente- tendrá otro esquema de valuación y se fijará sin topes para los aumentos que resulten, eliminando un límite instaurado en el 2021.



El segundo concentrará su mayor alteración en la quita de un “incentivo por cumplimiento fiscal”, con bajas del 10% al 30% de las diferentes alicuotas en los sectores económicos.



Después, Automotores tendrá incrementos por las variaciones de las unidades en el 2024 aunque, en este caso, se mantendrá un límite para la suba del tributo, que será del 110% del valor del actual año.



Las modificaciones fijadas se reflejan en las estimaciones de la Agencia para las recaudaciones del año que viene, calculando un alza del 74% por la cobranza de los tributos por los inmuebles. Un poco más del 50% en el caso de las Patentes y de Ingresos Brutos.



Otra reforma que notarán enseguida los contribuyentes se vinculan con las disminuciones de las bonificaciones habituales, como ocurrirá con el pago anual adelantado.



En este ejercicio, esa reducción fue del 35%, siempre si no tenía deuda anterior. Ya para este 2024 había registrado una baja, pues la cancelación anual en el 2023 fue del 50%.



Para el 2025, ese beneficio será del 20% .

“Es un descuento financiero. En el 2023, la inflación fue del 211%, entonces era lógico tener una bonificación importante para atraer”, justificó el titular de la Agencia, Alejandro Palmieri frente a los legisladores en el Plenario.



La siguiente alternativa de cumplimiento se mantendrá en las 12 cuotas mensuales, con actualizaciones.

El padrón tributario en Río Negro

El espectro de contribuyentes de Río Negro se compone de 345.400 titulares en Inmobiliario, 307.000 de Automotores y 157.000 inscriptos en Ingresos Brutos (85.000 son exclusivamente rionegrinos y 72.000 corresponden al Convenio Multilateral).



El número superior de partidas corresponde al gravamen en los inmuebles que, a su vez, tendrán fuertes variaciones.

Las mismas se desprenderán de otra forma de estimar valores de las unidades gravadas.

La actual “fórmula cuadrática” -según Palmieri- es “larga y difícil de entender”, con “distorsiones y achatamiento” en la tabla. Este mecanismo determinó que “cada vez más viviendas queden en los tramos mínimos y se lograba poca equidad transversal del impuesto”.

El registro de la Agencia indica la existencia de casi 81 mil baldíos y 230 mil inmuebles. Uno por cada tres casas. El organismo entiende que eso “no es real”.



En contrapartida, la propuesta para el 2025 -que aprobó la Legislatura- es una “fórmula lineal”, que ya no tendrá “cuatro tramos” sino “nueve” segmentos de valuaciones. “Genera una progresividad mayor y una capacidad contributiva mucho más real. Es mucho más equitativo y evita distorsiones”, insistió Palmieri en las comisiones legislativas.



Esta modificación amplía la fragmentación en las valuaciones y, en consecuencia, aplica mayores alícuotas. Precisan que la suba “mínima” será del 140%, pero aceptan otras muy por encima.

El tributo base de 11.165 pesos pasará a los 50.000 pesos, que es un 347% más. El actual régimen contenía un 35% de los inmuebles en la categoría menor y la reforma del valor fiscal lo reduce a un 15%.



Por encima del cálculo, el impacto real está en la suspensión de los límites aplicados en el gravamen que se liquida al contribuyente. Palmieri explica que la “aplicación de los topes” determinó para la Provincia “una pérdida sostenida en términos reales”.

Aludió a que en el 2018, la recaudación de Inmobiliario “significaba casi el 6% del total y ahora no llega al 3%”. Se produjo “achatamiento”, y se fijaron “mínimos sumamente bajos y pocos representativos”.

El impacto en Ingresos Bruto está en la quita de un “incentivo por cumplimiento fiscal”, con bajas del 10% al 30% de las alicuotas en los sectores económicos.



En Ingresos Brutos, la política impositiva de Río Negro establece modificaciones, pero, en general, se mantienen las alícuotas, aunque la Agencia insistió con incrementos en aquellas vetadas en julio por la Legislatura, que ahora logró su aprobación. Puntualmente, incrementó ese gravamen en los sectores de telecomunicaciones, telefonía móvil, transporte de cargas y, además, servicio de apoyo a la actividad primaria.



La novedad en este tributo figura en la eliminación del incentivo mencionado. Para el resto -como dijo Palmieri- se mantiene en el Consenso Fiscal, que es un esquema de alícuotas máximas para las provincias, y Río Negro se conserva impuestos por debajo de lo general.

Los “baldíos falsos” y el operativo de regularización de mejoras en Río Negro

De cada cuatro inmuebles urbanos registrados, uno figura como baldío. Este “dato no es real” para la Agencia y, por eso, en el primer semestre del año habrá un régimen de regularización.



Puntualmente, la cartera impositiva registra 230.000 inmuebles urbanos y el registro indica 80.916 baldíos. En el Plenario, Palmieri dijo que “es un dato terriblemente distorsionado. No es coincidente con la realidad y se va a modificar. Significa que el 26% de los inmuebles urbanos de la Provincia pagan como baldíos. Uno de cada cuatro, es decir, tres casas y un baldío. No es real”.



Así, la Agencia promueve un operativo para “detectar los falsos baldíos y recategorizarlos para que paguen como casas”. Habrá un “régimen excepcional y voluntario de incorporación de mejoras que no fueron declaradas en tiempo y forma. Esta presentación permitirá no pagar Inmobiliario en forma retroactiva y no tendrá sanciones”.



El funcionario manifestó que la concurrencia a la regularización “ayudará a la Agencia para regularizar la base catastral y empezará a pagar transcurrido este plazo”.



Aclaró que si es la Provincia quien detecta las mejoras no declaradas, a partir de sobrevuelos o de imágenes satelitales, sí corresponderán sanciones y la liquidación de la retroactividad.



Simultáneamente, el padrón de la Agencia registra inmuebles de categorías suburbanas, subrurales y rurales, que son los campos y suman casi 6.100 inmuebles. También se reformula el presente esquema de valuaciones. Hasta el 2024, “el 35% de los campos pagaron el mínimo, que era 11.300 pesos”, remarcó Palmieri.

La eliminación del incentivo en Ingresos Brutos y su impacto en Río Negro

La reforma más resistida de Ingresos Brutos casi pasó de largo en el Plenario y se corresponde con la eliminación del incentivo de cumplimiento, que consistía en las bajas de alícuotas del 10% al 30%.

El oficialismo no se detuvo en ese punto y su visibilización surgió por la legisladora María Laura Frei (PRO). Buscó la confirmación, que obtuvo, y derivó inmediatamente en fuertes cuestionamientos.



En concreto, en el 2025, no regirá el “incentivo por cumplimiento fiscal” en el pago de Ingresos Brutos y esa quita determina el gravamen pleno en distintas actividades, generando un aumento de alícuotas. Por caso, en los comercios, del 3,5% al 5%.

El texto establece tres rangos de la bonificación para los contribuyentes enmarcados en MiPyMES, que son del 10%, 20% y 30%, y el porcentaje es mayor en las alícuotas superiores. La baja parte de un 10% cuando el tributo no supera el 3%, es del 20% para el tramo de 3% a 4%, y cuando está por encima se aplica el 30%

Estas bonificaciones no se aplicarán en el 2025, generando reacciones críticas de las organizaciones de comerciantes.



La Agencia indica que la supresión afectará a un 7% de los contribuyentes, que indica suman unos 11.300 de un padrón total de 157.000 inscriptos, incluyendo a los Convenio Multilateral (es decir, aquellos que operan también en otras provincias). También están incorporados aquellos registrados como monotributistas, que suman unos 60.000 rionegrinos.



Ese porcentaje alcanzado por el incentivo lo destacan los funcionarios para contraponerse a las referencias del impacto de la reforma en Ingresos Brutos.

En comunicado tras la aprobación, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) remarcó que el nuevo régimen es “un golpe directo y devastador para el sector comercial y de servicios, que ya lucha por sobrevivir en un contexto económico asfixiante”. Remarcó que la “carga tributaria” será “la sentencia para muchas pequeñas y medianas empresas que no podrán soportar más presión fiscal”.



En el mismo Plenario, la legisladora Frei -como empresaria- ya le había dicho a Palmieri que se “está asfixiando al sector privado”. El funcionario aludió a que el incentivo por cumplimiento no tenía lógica e insistió en que “Ingresos Brutos se cobra en las 24 provincias” y que las alícuotas de Río Negro “son las más baratas de toda la Patagonia”.