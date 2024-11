Reconocido economista liberal lamentó la salida de Diana Mondino: «Ella es profundamente…»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista Iván Carrino se refirió a la baja de la inflación, a la caída del riesgo país y a la salida del cepo. Y además, analizó la evolución de las cuentas externas y del nivel de actividad.

PREGUNTA: Las brechas cambiarias están por debajo del 20%. ¿Es un buen momento para salir totalmente del cepo, o sigue siendo riesgoso?

RESPUESTA: Siempre es buen momento para eliminar restricciones gubernamentales a la compra o venta de cualquier producto. Y el dólar es otro producto más. Eliminar el control de cambios claramente generaría una unificación del precio de “los dólares”, pero como el propio presidente reconoce sobre lo que hicieron en diciembre, esto sería un sinceramiento, no una devaluación. Dicho todo esto (que es válido siempre, tengas la brecha que tengas) obviamente que eliminar el cepo con una brecha del 20% es mucho menos costoso que hacerlo con una brecha del 50% o del 180% como llegamos a tener. Y, si hacés las cosas bien en el plano fiscal y monetario, no hay mucho que temer. El dólar en el mercado paralelo ha venido perdiendo sistemáticamente frente a la inflación y ahí no hay ningún cepo. En este marco, entonces, yo diría que ya es hora de abrir el cepo para tener una economía todavía más normalizada.

P: La inflación sigue a la baja. ¿Qué desafíos hay hacia adelante para la continuidad del descenso?

R: En todos los países donde ya tuvieron los problemas que tuvimos nosotros, la inflación la bajaron igual que como está haciendo el Gobierno hoy: con rigidez fiscal y monetaria. Cuando uno se para firme ahí, las expectativas pueden tardar un poco, pero finalmente todo converge. Y, más aún, cuando creen que esta política se va a sostener en el futuro. Así que el desafío principal es ese: seguir inspirando la confianza de que el programa de ajuste fiscal va a continuar.

Si hacés las cosas bien en el plano fiscal y monetario, no hay mucho que temer. Iván Carrino, sobre el desarme del cepo cambiario.

P: ¿Terminó la recesión?

R: Técnicamente tendríamos que decir que sí. Es que incluso si en el mes de septiembre la actividad no crece, en el trimestre vamos a estar 2,1% arriba del trimestre anterior. La economía acumuló tres trimestres seguidos de caídas desde el último del año pasado. Pero encontró un piso en abril y, tímidamente, comenzó a rebotar. Y en ese camino seguimos.

P: Se achica el superávit comercial, y con Brasil hay déficit. ¿A qué lo atribuís?

R: Bueno, en términos generales, una economía pequeña y abierta como la de Argentina, que necesita de muchos capitales del mundo para financiar su crecimiento, va a tener déficit de cuenta corriente, y uno de los componentes principales de la cuenta corriente es la balanza comercial. Ahora repasando los eventos más recientes, el Gobierno arrancó la gestión sincerando parcialmente el tipo de cambio, que subió alrededor de 120%. Esto –en primer lugar- frenó en seco la pérdida de reservas y, en segundo lugar, reactivó la exportación, que estaba expresamente castigada por la brecha cambiaria de casi 180%. Ahora bien, con el tiempo el tipo de cambio real fue apreciándose, tanto en el paralelo como en el oficial, y esto tiene como resultado un menor superávit comercial. Pero déjame hacer una aclaración. Si Argentina sale del cepo probablemente a corto plazo vuelva a agrandarse el superávit comercial, pero si sigue haciendo “las cosas bien” en materia monetaria, fiscal, de desregulación, privatización y apertura, vamos a ir inexorablemente al déficit comercial. Pero este proceso no será problemático, sino que será el resultado del ingreso de capitales que vienen a financiar el crecimiento del país.

Si Argentina sigue haciendo las cosas bien en materia monetaria, fiscal, de desregulación, privatización y apertura, vamos a ir inexorablemente al déficit comercial. Iván Carrino, economista.

P: El riesgo país se contrae fuertemente. ¿Hay fundamentos sólidos, considerando que las reservas netas siguen en terreno negativo?

R: Esta respuesta está un poco ligada a la anterior por el tema de “hacer las cosas bien”, pero amplío un poco. El presidente Milei prometía en la campaña reformas pro mercado y austeridad fiscal. Y los mercados compartían ese mensaje, pero tenían mucho temor de que las reformas prometidas no pudieran llevarse a cabo. Dado que Milei ganó las elecciones, que recibió el apoyo de la ciudadanía, y que rápidamente pudo mostrar números fiscales positivos, las perspectivas comenzaron a cambiar y el riesgo país comenzó a caer. Además, como se pudo, salió una Ley Bases, no se cayó la mayoría del DNU 70/2023 y encima no cae la imagen positiva que Milei tiene en las encuestas. Finalmente, los últimos eventos que creo explican la baja del riesgo país tienen que ver con la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Legislativo impulsó dos reformas (en jubilaciones y financiamiento universitario) que ponían en duda los objetivos fiscales del Gobierno, pero este pudo salir airoso con los vetos a estas reformas. Y ahí es donde creo que los mercados empiezan a pensar que no solo hay un mensaje del Gobierno que comparten, sino que además piensan que este mensaje tiene cada vez mayores posibilidades de ser llevado a cabo.

Diana Mondino era un cuadro muy importante dentro del Gobierno, además de profundamente liberal en materia económica. Iván Carrino, economista.

P: ¿La gestión de Diana Mondino ha contribuido a la apertura económica internacional de Argentina?

R: Creo que la apertura económica posible, dentro del Mercosur, viene realizándola con cierta profundidad la secretaría de Comercio que depende del Ministerio de Economía. Sin embargo, Diana Mondino era un cuadro muy importante dentro del Gobierno, además de profundamente liberal en materia económica. Lamento su salida, realmente.

PERFIL

Iván Carrino

Se graduó como licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Máster en Economía Aplicada de la Universidad del CEMA.

Dirige Iván Carrino & Asociados, una empresa de investigación y asesoría económica y financiera.