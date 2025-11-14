Cambio de fichas en el Gabinete de Milei: Scioli se divide entre Adorni y Santilli, mientras Interior suma poder

El Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con una nueva reestructuración de la Ley de Ministerios: implica la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Esta cartera, actualmente a cargo de Daniel Scioli, repartirá sus competencias entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior, al darle más poder a Manuel Adorni y al ministro Diego Santilli.

La medida representa un cambio de planes luego del Decreto 793/2025, publicado a comienzos de esta semana, que había trasladado las atribuciones de Turismo, Ambiente y Deportes, junto con Migraciones y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), desde Interior hacia la Jefatura de Gabinete.

Horas después de la publicación de ese decreto, y justo antes de la jura de Santilli, fuentes de Casa Rosada hablaron de un “error” en la decisión administrativa, según difundieron medios nacionales.

La nueva determinación, que se formalizará a través de un decreto en los próximos días, busca dotar al Ministerio del Interior de mayores competencias, especialmente aquellas que facilitan la negociación y el diálogo con las provincias. Sin embargo, aún falta el visto bueno de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei junto a Manuel Adorni, tras la jura como jefe de Gabinete.

Distribución de áreas y continuidad de Scioli

Según el nuevo esquema, la Secretaría de Turismo y Ambiente pasará a depender del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En tanto, la Secretaría de Deportes regresaría al Ministerio del Interior, liderado por Diego Santilli, aunque todavía no está definido.

A pesar de la fragmentación de la secretaría, Scioli tiene garantizada su continuidad en la gestión, según confirmaron fuentes oficiales. El exgobernador peronista cuenta con la aprobación del presidente Javier Milei y de la cúpula libertaria.

Aún falta definir si Scioli acompañará al área de Deportes bajo la órbita de Santilli, o si se mantendrá con Turismo y Ambiente en la Jefatura de Gabinete.

Diego Santilli junto a Javier Milei. Foto. Gentileza.

La decisión de colocar Deportes bajo el paraguas de Interior responde a una estrategia política. El Gobierno considera importante esta cartera para fomentar el intercambio con los gobernadores, un diálogo clave para construir los apoyos necesarios para la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas denominadas “de segunda generación”.

Otro de los movimientos que se revierte es el del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Esta entidad, que por el decreto inicial había pasado al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich (hoy Alejandra Monteoliva), retornará a la órbita de Interior.

El traspaso original, al parecer, fue parte de un acuerdo entre Bullrich y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, sin consulta previa a Santilli. La restitución a Interior obedece a que el RENAPER históricamente ha estado en esa cartera.

Si bien la Dirección Nacional de Migraciones permanecerá en Seguridad, se conoce que los Centros de Frontera pasarán a ser potestad del Ministerio del Interior. Interior aspira a controlar la gestión, la infraestructura y la coordinación de estos pasos.

Nuevas secretarías y articulación política

El ministro Santilli también solicitó la creación de una nueva área, que tendrá nivel de secretaría o subsecretaría, para replicar las atribuciones similares a las de Enlace Parlamentario de Jefatura de Gabinete. El objetivo es aceitar la articulación y el trabajo conjunto con el Poder Legislativo.

Estos movimientos en el organigrama surgieron de la coordinación entre los equipos de Adorni y Santilli. No obstante, la oficialización y publicación del decreto se demorará hasta que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, brinde la aprobación final.

Los cambios implican una síntesis que, según reportaron fuentes internas, conforma a las distintas facciones políticas dentro del oficialismo. Una vez que la Presidencia dé el visto bueno, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, instrumentará los nuevos cambios en el marco legal que determina la estructura, el número y las funciones de las carteras.