Diego Santilli en Neuquén: ¿a qué hora se reúne con Rolando Figueroa y cuáles serán los temas a tratar?

El ministro del Interior, Diego Santilli, puso en marcha su gira política hacia el interior del país para negociar temas que le interesan al Gobierno de Javier Milei. Luego de su paso por Mendoza, este sábado desembarca en Neuquén para encontrarse con el gobernador Rolando Figueroa.

A qué hora se reúne Santilli con Rolando Figueroa y cuál serán los temas a tratar

Finalmente llegó el día en que Santilli concretará el encuentro con el gobernador neuquino. Según la información brindad, el ministro se reunirá a las 10.30 con Figueroa.

Está previsto que el ministro sea recibido por el mandatario provincial en la Gobernación y luego, ambos compartan un almuerzo.

El encuentro es clave para el Gobierno nacional debido a que necesitan sumar apoyos para aprobar los distintos proyectos que ingresarán en el Congreso.

Entre los temas que dialogarán para poder establecer acuerdos se destaca el Presupuesto 2026 y las distintas reformas que el Javier Milei busca aplicar en la segunda parte de su mandato: laboral, tributaria, etc.

Se desconoce cuál será el siguiente paso de Santilli en esta gira, pero este fin de semana concluirá con su reunión con Figueroa y luego retornará a Buenos Aires.