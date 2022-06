Renault y Nissan frenaron su producción de camionetas en Córdoba por falta de neumáticos

Renault y Nissan realizan una parada técnica por dos días en los sectores de camionetas por falta de insumos, entre ellos, neumáticos. La medida afecta a mil trabajadores aproximadamente, se realizó ayer y continúa este martes.

«Hay un faltante en todas las terminales automotrices. Esto hizo que se paralice este lunes Nissan Renault: hoy hay riesgo en toda la compañía«, explicó a Cadena 3 Ramón Ramírez, de la Comisión Directiva de la Cámara de Metalúrgicos.

Aseguró que todas las autopartistas «están viviendo en el día a día» y que a pesar de las distintas gestiones a nivel nacional, con los ministerios de Trabajo y de Producción, este último está acéfalo.

«Esto genera alta incertidumbre. Están viendo cómo se consiguen los neumáticos para producir, y tampoco se puede importar«, dijo, en relación a la resolución que le puso un cupo a las importaciones con licencias automáticas.

«Cuando se llega al cupo, se tiene que pagar a 180 días. Esto afecta más al sector automotriz porque nuestros plazos de pago y de stock son cortos, no estamos pudiendo importar si no pagamos anticipado y no hay dólares en el mercado tampoco», explicó.

A esta problemática se suma una medida que propone el Gobierno nacional de financiar ellos las importaciones de insumos de las autopartistas, que ya se vieron frenadas por la disposición 7.476 del Banco Central.

«El Gobierno estaría pidiéndole a las terminales que financien la importación en un esquema que no se entiende», concluyó.

Desde Smata confirmaron que la parada técnica afecta sólo al sector de camionetas y que podría llegar a extenderse hasta el miércoles.

Leonardo Almada, del sindicato, explicó a Cadena 3 que «hay falta de algunos materiales, entre ellos neumáticos, que se necesitan en la planta que produce camionetas Nissan y Renault, no así en la parte de los autos«.

«De no solucionarse, puede llegar a ser muy dañino. Hay una falta de material por un problema logístico, además del problema de los neumáticos», concluyó.