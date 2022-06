Rodrigo Álvarez: “Es necesario restringir importaciones de consumo y cuidar los dólares”

La inflación sigue siendo el mayor problema que enfrenta la gestión económica. Cualquier otro avance o mejora queda eclipsado si no se logra moderar el avance sostenido del nivel general de precios. A ello se refirió en diálogo con Pulso el economista y especialista en análisis financiero Rodrigo Álvarez.

PREGUNTA: ¿Cuál es el principal desafío de la economía?

RESPUESTA: El mayor desafío es ordenar la macroeconomía. En el frente interno eso se traduce en bajar la inflación. Martín Guzmán se juega su liderazgo y el espacio que ha logrado en las últimas semanas, con este objetivo de lograr que la inflación sea más digerible. Es complicado porque cada vez que se han dado estos niveles de inflación pasaron dos cosas, o se marchó a la espiralización o se logró bajar a registros cercanos al 50%, que siguen siendo altísimos. Pero mantener este nivel de inflación a largo plazo es imposible. En el plano internacional, ordenar la macro implica alcanzar los objetivos trazados en el acuerdo con el Fondo, sobre todo en el último trimestre.

P: ¿Es una batalla perdida una inflación menor al 70% en 2022?

R: Todos sabíamos que en el primer semestre la inflación iba a ser alta. No imaginábamos que iba a ser tan alta. También es cierto que hay un shock que no se puede pasar por alto. El incremento de los últimos meses en el precio de los alimentos proviene de un shock a raíz de la guerra en Ucrania, que se acopla a una inflación ya de por sí elevada. Lo ideal sería bajar la inflación mensual a un registro de entre el 4% y el 5% en el segundo semestre, buscando llegar a fin de año con un dato mensual entre el 3% y el 4%. Claramente el gobierno tiene dificultades para anclar expectativas en base a ese dato. Y por eso es clave lo que suceda en el segundo semestre con algunas variables claves.

P: ¿Cuáles serían esas variables claves?

R: Un punto muy sensible es el Banco Central. El gobierno ya sabía que en 2022 iba a tener que soltar el ancla del tipo de cambio oficial y de las tarifas, pero no esperaba el shock internacional. Ese shock llegó en el peor momento, el primer semestre, lo que mitiga la posibilidad de corregir tipo de cambio, lo que queda postergado para el segundo semestre. Y en este sentido creo que la actual distribución de los dólares que tiene Argentina, no es sostenible en el tiempo. En algún momento habrá que restringir importaciones relacionadas al consumo, y asignar esos dólares a otros sectores con mayor potencial de generación neta de actividad y crecimiento.

P: Las retenciones serían un buen instrumento hoy y no se aplican por su costo político ¿Se puede restringir importaciones?

R: Algún costo político se va a tener que pagar. Pero la acumulación de reservas es uno de los objetivos a cumplir según el acuerdo con el FMI. La cara favorable, es que estamos en un momento de altísimos precios internacionales de la materia prima que exportamos. Pero es inexplicable que el consumo se lleve los dólares que se está llevando en un contexto de escases. Lo cierto es que al tipo de cambio oficial de hoy, cualquier producto importado es barato. Por eso es necesario asignar bien la disponibilidad de divisas.

P: ¿Qué opina del empoderamiento de Guzmán?

R: Me parece buena señal. Es necesario que el capitán del barco tome control sobre todas las herramientas de la política económica. De lo contrario es muy difícil ordenar la macroeconomía.

P: ¿Sería saludable si hubiese unidad en el oficialismo?

R: Bueno, depende unidad “para qué”. Si existiese unidad en el oficialismo en pos de otro tipo de agenda económica, tal vez sería preferible la falta de unidad. Está claro que los pasos a dar para ordenar la economía y cumplir con el Fondo, tienen costos. Y dentro de la coalición hay un sector que no está dispuesto a pagar ningún costo y pretende despegarse.

P: ¿Pasa algo similar en el principal espacio opositor?

R: Creo que hubo algún aprendizaje respecto a los errores que cometió Juntos por el Cambio en la gestión anterior, pero no sé si hay una madurez suficiente como para comprender los desafíos que enfrenta la Argentina. Es evidente que hay consenso respecto a las reformas que se necesitan. Pero es preocupante principalmente la posibilidad de liberalizar el mercado de cambios, o la velocidad en el paso de un esquema con total intervención a uno con libre acceso al mercado de capitales. En la próxima gestión ya no se contará con la bala de plata del endeudamiento.

P: ¿Hay chance de que emerjan al poder alternativas extremas?

R: Existe un cambio de clima de época en la sociedad y pareciera haber mayor consenso para la aparición de alternativas extremas, en base a mensajes simples y contundentes. La ancha avenida del medio ya no existe y la sociedad está desgastada en una situación económica límite. En efecto, esos sectores han logrado un corrimiento del discurso y la agenda política, que hace un año hubiésemos evaluado como imposibles.

P: ¿Qué opina de los anuncios para Vaca Muerta?

R: El gobierno está empezando a entender que la única salida de esta encerrona en cuanto a la capacidad de generar divisas, pasa por Vaca Muerta. Si bien los anuncios no cambian sustancialmente la situación del sector, que necesita definiciones mucho más claras e inversión en infraestructura, hay algunas señales que muestran que se comprende cual es el camino. Es evidente que Neuquén se ha transformado en un actor central de la economía argentina.

PERFIL

Rodrigo Álvarez es Licenciado en Economía (Unversidad Católica Argentina).

Ha asesorado y desarrollado diversos proyectos combinando sus recursos técnicos y su intuición empresaria. Tiene probada experiencia en el análisis político, económico, sectorial y financiero.

Desde 2019, ha focalizado su consultoría en Neuquén y Vaca Muerta.