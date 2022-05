Se puede salvar La Reginense, cree el intendente de Regina

El jefe comunal Marcelo Orazi dijo que «le estamos buscando la vuelta a la Cooperativa para salvarla, para que la gente tenga el necesario asesoramiento legal y pueda cobrar lo que le deben», aunque aclaró que al ser una Cooperativa la injerencia del municipio es acotada, lo que no impide gestionar soluciones a nivel provincial y nacional.

«Imagínense que Villa Regina tiene 97 años, La Reginense tiene 93 años, nacieron casi juntas, forma parte de nuestros afectos, es una Cooperativa emblemática para la ciudad. Hicimos la ruta de la sidra y del vino, el museo de la sidra que funciona justamente en el predio de La reginense. Nosotros creemos que la cooperativa es salvable, entre todos, entre trabajadores, dirigencia política, empresarios podemos salvar una marca que conoce el país».

A la hora de hablar de política, dejó en claro que quiere un nuevo mandato al frente del municipio de Regina. «No estoy apurado por eso, en todo caso estoy apurado por hacer cosas. La pandemia se llevó dos años de este gobierno y hay muchas cosas que me quedan por cumplir. Pero quiero ser orgánico con el partido y también ver qué dice la gente, cómo evalúa mi gestión. Si el partido y la gente consideran que no debe seguir no seguiré, pero el periodismo me preguntó y contesté que sí porque creo que dos años de gobierno no alcanzan para cumplir objetivos planteados».

Orazi explicó que los primeros dos años de su gobierno «fueron administrar la pandemia. Les cuento algo, hasta mis secretarios hicieron de serenos en ese tiempo porque no había personal para eso».

En una entrevista con RN Radio dijo que tiene pendiente «concretar todo el trabajo que estamos haciendo con la urbanización de la barda norte en la ciudad, el ema de la terminal que no lo pudimos cerrar por falta de interesados en hacer la obra. Teníamos 78 millones de pesos para hacer las obras de la terminal que nos aportó el Gobierno nacional pero esa cifra se desactualizó porque cuando convocamos a empresas el precio ya era 120 millones. La falta de previsibilidad con el escenario económico nos complica todos estos procesos».

Indicó que algo parecido les pasó con una obra cloacal para la ciudad porque «si uno pacta un precio ahora no es que la empresa recibe todo el dinero, lo van cobrando con certificaciones de avances de obras y cuando esa obra termine ya no costará lo que habíamos pactado. Por eso las empresas no quieren correr riesgos con estas obras».

Finalmente dijo, ante un pedido de informes de concejales, que los números de la Fiesta de la Vendimia están «en los registros contables, no hay nada raro, las fiestas que se organizan desde el municipio no son para ganar dinero, sino para generar movimiento económico en la ciudad, para dar opciones a la gente. A veces podés salir hecho, pero nuestro objetivo es que si se pierde, que no es pérdida, se pierda lo menos posible».

Escuchá la entrevista completa con Marcelo Orazi, en «Digan lo que Digan», por RN Radio

