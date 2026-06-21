«Segundo semestre»: así es el plan de Luis Caputo para que el dólar le gane a la inflación y reaccione el consumo

La primera mitad de 2026 cierra con un balance de dos velocidades para el Palacio Hacienda. Por un lado, la disciplina fiscal y monetaria aceleró la oferta de divisas, consolidó un superávit comercial histórico y permitió que la inflación comenzara a desacelerar tras el pico de 3,4% registrado en marzo.

Por el otro, el bienestar de las variables macroeconómicas todavía no se traduce en el bolsillo del consumidor promedio, lo que mantiene los niveles de desaprobación de la gestión oficial por encima del 60%.

Inflación en baja, crédito y la apuesta al consumo

La disminución del índice de precios es el principal argumento del equipo económico para proyectar una reactivación del consumo interno hacia el tercer trimestre, según lo publicado por el economista Pablo Wende. Tras haber perdido alrededor de un 10% de poder adquisitivo desde mediados del año pasado, los salarios reales muestran los primeros signos de estabilización frente a una inflación de junio que perforaría el piso del 2% mensual.

A este escenario se suma la reaparición gradual del crédito y una baja en las tasas de interés de referencia. Aunque los índices de morosidad general en las familias siguen altos, los analistas técnicos consideran que se trata de un efecto residual del pico de tasas del año pasado y no de una señal de alarma inmediata sobre el sistema financiero actual.

Giro cambiario: el dólar se pone más «picante»

Junio marcó un quiebre de tendencia en el mercado cambiario, explica Infobae. Por primera vez en lo que va del año, la devaluación oficial comenzó a correr por encima de la inflación mensual para ponerle un freno al proceso de apreciación que acumuló un 10% en el primer tramo de 2026.

La divisa se movió bajo el siguiente esquema:

Cotización inicial: arrancó el mes en $1.430 .

arrancó el mes en . Cierre de semana: trepó hasta los $1.480 en el mercado mayorista.

trepó hasta los en el mercado mayorista. Variación: representa una suba del 3% , contra un IPC estimado por debajo del 2% .

representa una suba del , contra un IPC estimado por debajo del . Estrategia del BCRA: la autoridad monetaria redujo la compra de divisas a menos de la mitad para no recalentar la plaza financiera y convalidar un deslizamiento suave sin saltos bruscos.

La energía como nuevo motor estructural de divisas

La histórica «restricción externa» o falta estructural de dólares parece haber quedado desactivada por el despegue de la producción en Vaca Muerta. Los ingresos generados por los hidrocarburos no convencionales proyectan un flujo de caja que competirá directamente con los dólares del sector agropecuario, blindando las reservas de cara al año electoral.

Según proyecciones de la consultora Black Toro, el salto exportador de la cuenca será determinante:

Proyección de Petróleo 2026: exportaciones estimadas en U$S 13.500 millones , calculadas con un barril de crudo promedio a U$S 64 .

exportaciones estimadas en , calculadas con un barril de crudo promedio a . Proyección de Petróleo 2027: el volumen de despacho saltará por encima de los U$S 20.000 millones manteniendo la misma cotización internacional.

el volumen de despacho saltará por encima de los manteniendo la misma cotización internacional. Balanza energética: registró un saldo favorable inédito que superó los U$S 10.000 millones, marcando el ritmo de la nueva normalidad económica.

Operativo retorno: el plan para volver a los mercados

Los inversores internacionales miran de cerca el tercer trimestre por la posibilidad concreta de que Argentina recupere el acceso al crédito global. Con el riesgo país consolidado por debajo de los 450 puntos, los especialistas financieros sugieren que el país podría replicar la estrategia de Ecuador: emitir una colocación de bonos pequeña que genere demanda insatisfecha para luego captar fondos mayores a tasas más bajas.

El próximo 9 de julio el Gobierno enfrenta un vencimiento de U$S 4.200 millones de Bonares. En Wall Street estiman que una parte considerable de esos fondos será reinvertida por los propios bonistas, lo que empujaría el riesgo país hacia la zona de los 350 puntos. Lograr el acceso directo a los mercados internacionales le permitiría al Palacio Hacienda acumular los dólares necesarios para cubrir los compromisos del próximo año, los cuales superan los U$S 18.000 millones entre el FMI y los acreedores privados.

Con información de Infobae.