Señal de alerta: el Banco Central vendió dólares, las reservas cayeron y cada vez le cuesta más acumular divisas

Al Banco Central le está costando cada vez más hacerse de dólares en el mercado. Hoy se fue vendedor del mercado por segunda vez en la semana y sexta vez en la era Milei.

El BCRA terminó la última rueda de la semana y del mes con ventas por US$ 52 millones para atender la demanda en el mercado.

En la semana tuvo un saldo positivo de US$ 115 millones, en mayo compró US$ 2.522 millones y desde diciembre 2023 totaliza US$ 17.246 millones

El operador de cambios de PR, Gustavo Quintana, indicó que “el cierre del mes y liquidación de posiciones que vencieron hoy alimentaron la demanda de divisas y requirieron del auxilio oficial para compensar el faltante”.

La dificultad de la autoridad monetaria para acumular dólares se está haciendo cada vez más notoria. El mes que concluye hoy, de los cinco meses completos de Milei al mando del Gobierno, es el cuarto peor en cuestiones de compras en el mercado.

Fuerte caída en las compras del Banco Central respecto a abril

Los US$2.522 millones de mayo contrastan bastante con los US$3.348 millones de abril. Un 32,7% menos de compras.

También se hace notoria la desaceleración semana a semana. La primera semana de mayo se hizo con US$802 millones, la segunda con US$750, la pasada con US$444 y esta cerró con un saldo de US$115 en un mercado que recién hoy levantó un poco el volumen, pero viene demasiado chico para la época del año.

Las reservas brutas del Banco Central, terminaron el mes con un saldo de US$28.663 millones. En la jornada de hoy cerró con una caída de US$402 millones como consecuencia de la venta de divisas y un “efecto estacional de fin de mes en las EEFF que genera demanda que luego se revierten” sostuvieron desde el organismo conducido por Santiago Bausili.

En el mes las reservas brutas subieron unos US$ 1.088 millones de dólares, y los analistas coinciden en que las reservas netas aun están en unos US$1.200 millones en terreno negativo.