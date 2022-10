Serán 14 mil los trabajadores de Río Negro y Neuquén que dejarán de pagar Ganancias

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una nueva actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $330.000, que comenzará a regir desde noviembre. En Río Negro y Neuquén serán 14.000 los trabajadores que quedarán exentos del gravamen. “El objetivo es defender el ingreso”, sentenció Massa.

El alivio fiscal será para 8 mil asalariados neuquinos y en el caso de los rionegrinos serán 6 mil los que dejarán de pagar el tributo producto de los cambios aplicados.

El Gobierno nacional anunció la actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $330.000. El nuevo “piso” beneficiará a más de 380 mil contribuyentes en todo el país.

El beneficio comenzará a regir desde noviembre, para que los aumentos salariales no afecten el poder de compra de los trabajadores.

El titular del Palacio de Hacienda dijo que el objetivo de la actualización del tributo es “garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extra o por producto de la paritaria por el Impuesto a las Ganancias”.

“Acabamos de elevar el decreto que sube el piso del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Un trabajador que cobra hasta 330.000 pesos a partir del mes que viene no va a pagar impuesto a las Ganancias. Además, con una escala descendente del impuesto hasta los 431.000 pesos para que no pase que aquel que gana 330.000 pesos no pague impuesto a las Ganancias y aquel que gane 331.000 pesos pague impuesto a las Ganancias”, expresó el ministro al encabezar un acto en Santiago del Estero.

Con información de Corresponsalía Neuquén.-