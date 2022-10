Cinco claves para entender el nuevo piso de Ganancias

Ganancias. El mínimo no imponible

El Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, confirmó ayer en un acto lo que había adelantado el pasado fin de semana. A partir del próximo mes se actualizará nuevamente el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Se trata de una medida que lleva algo de alivio a muchos trabajadores argentinos, tan golpeados por la persistente y alta inflación. A continuación, las claves del anuncio.

1. ¿Qué es el mínimo no imponible? La base imponible del Impuesto a las Ganancias está dada por las remuneraciones mensuales brutas, pero no todas. Existe un importe a partir del cual recién se empieza a pagar el tributo (y hasta el cual no se abona). Ese importe es el mínimo no imponible.

2. ¿De cuánto será el nuevo mínimo no imponible? Será fijado en $330.000 brutos mensuales, un 17,5% mayor que el piso anterior (que era de $280.792 desde junio último). La actualización está por debajo de la inflación acumulada en el período.

3. ¿Qué sucede si el sueldo es un poco mayor que el mínimo? Habrá una escala progresiva para aquellos asalariados que cobren hasta $431.000 brutos al mes. El objetivo del esquema es evitar que aquellos trabajadores que cobren apenas por encima del mínimo no imponible deban abonar la totalidad de la alícuota.

4. ¿Se deberá tributar también sobre el medio aguinaldo de diciembre? La respuesta es no. Queda exento del pago de Ganancias el Sueldo Anual Complementario (SAC).

5. ¿A partir de cuándo regirá? La actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias entrará en vigencia desde el próximo 1 de noviembre.

De acuerdo a lo anunciado por el Ministro, la actualización del piso de Ganancias beneficiará a casi 380 mil personas en el país y va en línea con el «compromiso de que solo el 10% de los trabajadores y trabajadoras de mejores salarios tributen impuesto a las ganancias».

Desde la oposición reconocen que la suba del piso era necesaria, pero proponen que la actualización pase a ser automática y trimestral debido a los elevados índices de inflación en nuestro país.