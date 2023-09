En Río Negro, más de 109 mil trabajadores podrá acceder a los créditos de Anses

Desde este lunes, Anses abrió el proceso de inscripción para la obtención de créditos destinados a trabajadores en relación de dependencia.

Un revelamiento del organismo previsional indicó que en Río Negro hay 109.417 trabajadores que cumplen con los requisitos para solicitar estos préstamos, que pueden alcanzar un monto de hasta $400.000.

El trámite se inicia en la página web de la Anses y, después, con el aval bancario se completa el requerimiento en las delegaciones locales. Algunos trabajadores interesados igualmente se acercaron a las oficinas de Viedma para las consultas previas.

Según la información de la Anses, pueden acceder a los trabajadores en relación de dependencia que sean aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y que tengan ingresos mensuales brutos de hasta $700.875.

En Viedma, los trabajadores interesados se acercaron a la oficina para realizar consultas previas. Foto: Marcelo Ochoa.

Además, es importante destacar que el trámite se debe realizar de forma personal y no se permite la intermediación de gestores.

El crédito ofrecido cuenta con una tasa de interés subsidiada del 50% anual por el Estado Nacional y puede ser devuelto en plazos de 24, 36 o 48 cuotas, lo que brinda flexibilidad a los beneficiarios. Los fondos obtenidos pueden ser utilizados para saldar deudas con tarjetas de crédito o realizar compras necesarias para las familias.

Sin embargo, es relevante tener en cuenta que aquellos que accedan a este crédito no podrán adquirir moneda extranjera hasta que se cancele la totalidad del préstamo ni utilizar el monto acreditado para retirar dinero en efectivo o realizar plazos fijos.

Requisitos para acceder al crédito

1. Residir en Argentina de forma permanente.

2. Contar con una antigüedad laboral no menor a 6 meses en el trabajo actual.

3. Ser trabajador en relación de dependencia aportante al SIPA.

4. El sueldo mensual no debe superar los $700.875.

5. Ser titular de una tarjeta de crédito emitida por el banco donde se cobra el sueldo.

6. Ser mayor de 18 años y no estar en edad jubilatoria al momento de cancelar el crédito.

7. No estar en la situación 2 de la Central de Deudores del BCRA.

8. No ser titular de una jubilación o pensión.

9. No ser trabajador eventual, discontinuo, de temporada o de casas particulares.

Monto y forma de pago



El monto máximo del crédito es de hasta $400.000 y puede ser pagado en 24, 36 o 48 cuotas mensuales. La cuota mensual no podrá exceder el 20% del ingreso bruto mensual del beneficiario y se descontará automáticamente de la CBU de su cuenta sueldo. La primera cuota se descontará tres meses después de haber recibido el crédito.

Esta iniciativa busca brindar apoyo financiero a trabajadores en relación de dependencia en la provincia de Río Negro y contribuir al alivio de sus cargas económicas.