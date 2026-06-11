Sturzenegger anunció un “Big Bang” desregulador en el mercado financiero: los cambios clave para las PyMEs

Reforma en marcha: El ministro Federico Sturzenegger calificó como un "big bang" el nuevo esquema de la CNV que elimina la burocracia previa y facilita el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. (Foto: gentileza).

La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó este jueves en el Boletín Oficial las Resoluciones Generales 1145/2026 y 1150/2026, activando una desregulación masiva del mercado de capitales local. En lo que el sector financiero ya define como un «big bang» normativo, la medida elimina la autorización previa para la gran mayoría de las emisiones de deuda, Fondos Comunes de Inversión y acciones por montos menores a las 100 millones de UVAs —equivalentes a unos 130 o 140 millones de dólares.

El propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró el alcance de la reforma a través de sus redes sociales, comparándola con la histórica liberalización de la Bolsa de Londres en 1986. «Implica que la decisión de cuándo emitir queda en manos de los CFOs y no de un burócrata al que había que ir a rendirle pleitesía«, enfatizó el funcionario, detallando que el nuevo marco regulatorio fue articulado junto al presidente de la CNV, Roberto Silva, el ministro de Economía Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Montos y límites: cómo funciona la emisión automática de hasta US$140 millones

La reforma introduce formalmente el «Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado». El corazón de la normativa reemplaza el antiguo proceso de aprobación burocrática por un sistema ágil de simple notificación o presentación (notice o filing), el cual se divide bajo los siguientes criterios técnicos:

Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA): Desaparece por completo la necesidad de una aprobación previa por parte de la CNV, sin importar el tamaño del fondo ni el perfil de los inversores a los que vaya dirigido.





Desaparece por completo la necesidad de una aprobación previa por parte de la CNV, sin importar el tamaño del fondo ni el perfil de los inversores a los que vaya dirigido. Acciones, ON y Fondos Cerrados de hasta 100M de UVAs: Las emisiones de acciones, Obligaciones Negociables (ON) y Fondos Comunes de Inversión Cerrados (FCIC) que no superen el tope de las 100.000.000 de UVAs obtendrán el aval de oferta pública de manera automática.





Las emisiones de acciones, Obligaciones Negociables (ON) y Fondos Comunes de Inversión Cerrados (FCIC) que no superen el tope de las obtendrán el aval de oferta pública de manera automática. Emisiones mayores sin límite: En el caso de superar el tope de las 100 millones de UVAs, las empresas tampoco requerirán autorización previa de la CNV, siempre y cuando la oferta esté dirigida con exclusividad al segmento de Inversores Calificados.

Para dar sustento a este último punto, la Resolución General 1145 redujo sustancialmente el umbral patrimonial exigido para ser considerado Inversor Calificado en el país, recortando el piso obligatorio de 350.000 UVA a 200.000 UVA. De este modo, cualquier persona humana o jurídica residente que acredite inversiones o depósitos por ese monto —aproximadamente unos 300.000 dólares— quedará habilitada para operar libremente en este ecosistema.

Los beneficios para PyMEs y el nuevo marco para la tokenización de activos

Las facilidades reglamentarias alcanzan de lleno al entramado productivo del interior y al sector agropecuario, abriendo alternativas de capitalización por fuera del canal bancario tradicional. De hecho, las Pequeñas y Medianas Empresas bajo el esquema de PyME CNV o PyME CNV Garantizada quedaron expresamente exceptuadas de la obligación de contar con una comisión fiscalizadora o de confeccionar sus estados financieros bajo normas NIIF, pudiendo reportar sus balances bajo las normas contables profesionales locales (NCPA).

SE LANZA UNA REFORMA ESTRUCTURAL GIGANTESCA PARA EL MERCADO DE CAPITALES, PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUESTRAS EMPRESAS Y PARA LOS INSTRUMENTOS DE AHORRO DE LOS ARGENTINOS. El presidente de la @CNVArgentina, Roberto Silva, lo llama el “big-bang” del mercado: un cambio que va a… pic.twitter.com/zr5wsi9pRa — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 11, 2026

Por otra parte, mediante la Resolución General 1150/2026, la CNV dio luz verde a la tokenización de estos activos financieros bajo esquemas de tecnología de registro distribuido (TRD) o blockchain. Los emisores de acciones u Obligaciones Negociables que hagan uso de los nuevos Regímenes de Autorización Automática y resuelvan confeccionar voluntariamente un prospecto técnico quedarán habilitados para representar digitalmente sus instrumentos.

A la par de estas flexibilizaciones en finanzas digitales, el organismo oficial dispuso la prórroga del sandbox regulatorio —el entorno controlado de prueba para la emisión y custodia digital de activos virtuales e interoperabilidad entre Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)— hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.