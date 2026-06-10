Sturzenegger y un fuerte pronóstico para Vaca Muerta: «Neuquén va a tener 1,5 millones de habitantes»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trazó otro impactante diagnóstico sobre el futuro demográfico y económico de la Patagonia, ubicando a Vaca Muerta como el epicentro de un fenómeno de crecimiento. También anticipó un crecimiento similar para Catamarca y San Juan.

«Neuquén va a tener en los próximos 30 años 1 millón y medio de personas«, afirmó Sturzenegger de forma tajante al analizar las proyecciones de migración interna y desarrollo que maneja el Ejecutivo nacional tras la apertura económica. El ministro habló en el programa de streaming Ahora Play. En el mismo sentido, señaló que el fenómeno alcanzará a otras provincias con recursos estratégicos: «Catamarca va a tener 1 millón de personas y San Juan 800.000 personas».

El funcionario argumentó que este proceso responde al quiebre del antiguo modelo de sustitución de importaciones, al cual acusó de haber «matado al interior» del país. Además destacó que las millonarias inversiones comprometidas para el sector energético y minero serán la clave.

🚨 STURZENEGGER ANTICIPA UN CAMBIO TOTAL PARA LA POBLACIÓN ARGENTINA: "SE VAN A IR A VIVIR UN MILLÓN DE PERSONAS A NEUQUÉN"



Lo dijo con @cburgueno & @agustinagiron



💬"La sustitución de importaciones había matado al interior. Ahora es un proceso de industralización diferente" pic.twitter.com/adNDiqzj2E — Ahora Play (@ahora_play) June 9, 2026

«Cuando vos prohibís o dificultás las importaciones, no generás demanda de dólares. Entonces el tipo de cambio se pone en un lugar que no genera rentabilidad para las exportaciones. El cerrar la economía y tener pocas importaciones quiere decir tener pocas exportaciones también. Y las exportaciones están distribuidas en todo el país», explicó.

El «modelo texas» y los proyectos por US$5.000 millones

Para Sturzenegger, la consolidación del polo energético no se limitará a la extracción primaria, sino que dará paso a un fuerte proceso de reindustrialización similar al que experimentó Estados Unidos con el despliegue del shale gas en Texas.

«Vos ahora ya tenés dos proyectos de US$5.000 millones para industrializar el gas de Vaca Muerta y convertir a Argentina en el productor más grande de fertilizantes del mundo», adelantó el ministro. Al respecto, destacó la brutal ventaja competitiva que tendrá la región frente a los competidores continentales: mientras que la industria petroquímica de Brasil inyecta gas a valores de entre 10 y 12 dólares el millón de BTU, el desarrollo local permitirá inyectar a 2,5 dólares. «La industria petroquímica nuestra oblitera a la industria petroquímica de Brasil», sentenció.

La postura de Neuquén: el antecedente de Figueroa ante el boom demográfico

Estas proyecciones de desembarco poblacional masivo que se analizan desde los despachos de Buenos Aires se topan con una postura de estricta cautela y planificación que la provincia de Neuquén viene construyendo para evitar un colapso en su infraestructura.

Este escenario quedó plasmado en abril de este año cuando el gobernador Rolando Figueroa había plantado bandera con un claro mensaje político en los principales medios con base en Buenos Aires: “Para mudarse a Neuquén hay que tener trabajo, no nos sobra ningún puesto de trabajo”, había declarado el gobernador.

El mandatario neuquino viene sosteniendo que el salto productivo hacia el año 2030 exige mano de obra altamente calificada y que la prioridad absoluta de inserción la tienen los habitantes locales.

“Para tener trabajo en Neuquén hay que formarse. Para eso tenemos el Instituto Vaca Muerta y estamos desarrollando todo un mecanismo para poder preparar primero a los neuquinos”, había manifestado el gobernador, marcando la línea que hoy rige en la provincia: el éxito de la macroeconomía nacional no puede traducirse en marginalidad ni desborde de servicios públicos en las ciudades de la región.