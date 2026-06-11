Efecto S&P: los bonos trepan en Wall Street y el riesgo país se encamina a los 450 puntos

La fuerte suba de los bonos argentinos en el exterior empujó una caída marcada del riesgo país, que ya busca perforar el piso de los 450 puntos. (Foto: gentileza)

En una jornada de marcado optimismo financiero, los activos argentinos abrieron con subas generalizadas en el exterior, provocando un retroceso inmediato del riesgo país, que perforó la barrera de las 500 unidades y se encamina rápidamente hacia los 450 puntos. El indicador elaborado por el banco JP Morgan cotiza a 461 puntos básicos en las primeras operaciones del día, reflejando una caída superior al 8% respecto al cierre previo y alcanzando su registro más bajo de los últimos ocho años.

La fuerte reacción alcista de los mercados internacionales se disparó luego de que la calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) elevara la nota de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de Argentina, sacándola de la categoría de vulnerabilidad extrema al pasar de CCC+ a B-. La agencia financiera justificó la actualización basándose en la consolidación del programa de austeridad fiscal y el sostenido ritmo de acumulación de divisas del Banco Central.

La decisión de S&P se pliega a una medida similar tomada por Fitch Ratings semanas atrás, configurando un escenario donde los analistas e inversores globales convalidan la estabilización macroeconómica. Tras conocerse el cambio de calificación, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, destacó la relevancia del hito: “Esta decisión le abre las puertas a un universo de inversores para posicionarse en activos argentinos y refuerza el flujo de capital a tasas más bajas hacia activos de nuestro país”.

Efecto S&P: cuánto suben los bonos argentinos en Wall Street

El impacto directo de la mejora crediticia se sintió antes de la apertura de las operaciones locales, con los títulos públicos en dólares registrando números verdes en la plaza de Wall Street. La suba generalizada de las paridades comprime los rendimientos de la deuda soberana y presiona la baja del indicador financiero local.

Entre las principales obligaciones negociadas en el exterior se destacaron los siguientes avances:

Global 41 (GD41): Encabezó la tendencia con un incremento del 2,91% en su cotización.

Encabezó la tendencia con un incremento del en su cotización. Global 38 (GD38) y Global 35 (GD35): Mostraron subas del 2,58% y 2,57% respectivamente.

Mostraron subas del y respectivamente. Global 46 (GD46): Registró un alza del 2,50% en las transacciones matutinas.

Registró un alza del en las transacciones matutinas. Global 30 (GD30) y Global 29 (GD29): Anotaron variaciones positivas de 1,27% y 1,18%.

En los despachos de la plaza financiera local señalaron que S&P solía mostrarse como la agencia más reacia a convalidar las mejoras de nota en los mercados emergentes, por lo que su decisión técnica fue leída como un fuerte espaldarazo al saneamiento de las cuentas públicas.

Superávit y reservas: las razones detrás de la fuerte baja del riesgo país

Para los equipos técnicos de las principales consultoras de la city, el movimiento de las agencias internacionales valida las variables macro que los operadores ya venían descontando en los precios de los activos, centrando la atención en la sostenibilidad de los compromisos externos de mediano plazo.

“S&P era la más reacia y se convenció. La mejora obedece a la compra de reservas y a los nuevos préstamos que están cubriendo los bonares que está colocando el Tesoro”, puntualizó el economista Fernando Marull, titular de la consultora FMyA, quien añadió que las perspectivas de financiamiento para cubrir los vencimientos de 2026 y 2027 terminaron de destrabar el análisis de las calificadoras.

Por su parte, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, coincidió en que los dictámenes externos acompañan una tendencia que ya mostraba el mercado: “El proceso de baja del riesgo país va más allá de lo que diga la calificadora. Tiene que ver con la política fiscal y la mejora en la política macroeconómica en general. Las agencias ahora lo ven y validan la mejora”, concluyó. Tras los pasos de Fitch y S&P, las mesas de dinero locales anticipan que la calificadora Moody’s avance con una revisión técnica en el mismo sentido durante el próximo mes de julio.

Con información de Rava Bursátil e Infobae.