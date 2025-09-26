Tras la euforia alcista, cayeron los bonos este viernes: el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos

Luego de la euforia en el mercado por el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos a la Argentina y la gran liquidación del agro, este viernes hubo una reacción adversa: los bonos cayeron y el riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos.

Según informó Ámbito Financiero, los ADRs de empresas argentinas anotaron pérdidas de hasta casi 6% en Wall Street.

Quien encabezó las caídas fue el Grupo Supervielle con el 6,4%, y fue seguido por IRSA (-4,9%), y Banco Macro (-4,1%).

Por otra parte, los bonos soberanos en dólares también operaron con pérdidas: el Bonar 2029 retrocedió -1,7%, Global 2023 un 1,5%, y el Bonar 2038 cayó 1,4%.

Mientras tanto, el riesgo país se ubica en 1.013 puntos básicos (pb), lo que implica un avance de 85 pb y una variación del 9,16% en el último día.

A qué se debió la reacción adversa del mercado este viernes

La tendencia se revirtió cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a retomar una norma del cepo cambiario y empezó a restringir las operaciones en simultáneo en el mercado de cambios oficial y en los dólares financieros para las personas físicas.

Asimismo, el mercado puso el foco en la licitación de deuda en pesos, en la cual la Secretaria de Finanzas adjudicó bonos de deuda por un total de $7,339 billones, lo que significa un «rollover» del 130,20%.