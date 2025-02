$Libra: Un cisne negro que reconfigura el escenario político mientras crecen las tensiones macro

Un cisne negro. Así definió el filósofo libanés Nassim Taleb al emergente de un hecho sorpresivo o inesperado que conmociona el estado habitual, natural o conocido de las cosas. Un episodio que difícilmente pueda ser encuadrado o analizado en base a los parámetros tradicionales y que necesita un nuevo marco de análisis.



En esa categoría podría inscribirse la participación del presidente Javier Milei en el lanzamiento de $Libra. Con un tweet el mandatario presentó una criptomoneda desconocida hasta ese momento, que terminó siendo una estafa. Nadie entre los propios ni entre los extraños imaginó un hecho semejante.



Tras la conmoción inicial, la secuencia posterior incluyó un segundo posteo del presidente alegando su propia torpeza, una fallida entrevista en la que se ve al mandatario dictándole las preguntas al periodista, y una serie de noticias que el gobierno intentó utilizar como “cortafuegos” para morigerar el impacto de la cripto estafa.



En ese último acápite se registró la represión a una minúscula manifestación de jubilados en las puertas del Congreso, el decreto que transforma el Banco Nación en Sociedad Anónima, y el debate en el Senado para convertir en ley la suspensión de las PASO en 2025. Ninguno de esos eventos logró eclipsar lo que a todas luces se ha transformado en un punto de inflexión de consecuencias aún desconocidas para la gestión Milei.



El trade off entre política y economía, es uno de los históricos debates en torno al ejercicio del poder. Siendo la “normalización” de la economía una de las principales banderas libertarias, y tras catorce meses de gobierno, su mayor fortaleza de cara a la opinión pública en un año electoral, el gran interrogante pasa por cuantificar que tanto puede afectar el traspié político al modelo económico de Luis Caputo y La Libertad Avanza.

“Dicen que mi hermana tiene una guillotina. Bueno, sí, tiene una guillotina. Si usted hace algo en contra de los parámetros que nosotros defendemos, guillotina”, afirmó Javier Milei hace apenas diez días en referencia a la expulsión de Ramiro Marra del espacio oficialista.



Precisamente si hay una característica particular del escándalo $Libra, es la dificultad que tiene el gobierno para encontrar responsables por fuera de lo más alto del poder. Nadie, ni el periodismo, ni la oposición, ni un funcionario de rango menor, ni siquiera un evento externo, puede ser sindicado esta vez como responsable de una decisión individual e inconsulta del propio presidente.



En otras palabras, si hubiese que aplicar “guillotina” en este caso, los candidatos a la pena máxima no serían otros que el propio presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei. Las explicaciones que el gobierno y el propio mandatario esbozaron acerca de un hecho que indefectiblemente involucra al presidente, son sorprendentemente endebles.



La cantidad de encuentros oficiales registrados entre Milei y los creadores de $Libra, Hyden Davis y Julian Peh, invalidan el argumento del desconocimiento previo acerca del proyecto. El hecho de que en la pseudo entrevista con Jonathan Viale el presidente no haya dedicado a Davis o Peh uno solo de los improperios que habitualmente utiliza para calificar a sus enemigos, también es llamativo.

En cualquier otro escenario, la afirmación de Davis respecto a su influencia sobre el presidente mediante pagos espurios a su hermana, ameritaría al menos una investigación de oficio de parte de un fiscal en Comodoro Py.

Con ese dantesco telón de fondo y en medio de una crisis auto infringida, hay dos hechos políticos que sobresalen como símbolo de época.



La negativa del Senado de la Nación a conformar una comisión investigadora independiente para el caso $Libra, es todo un mensaje de cara al electorado que este año debe refrendar bancas: el Poder Legislativo no está interesado en los pormenores de una estafa de alcance global que involucra de forma directa al presidente de la nación.



“Principio de revelación”, suele esgrimir Javier Milei. En solo dos semanas se cumple un año de la inauguración del periodo de sesiones ordinarias 2024, en el que Milei dio su discurso de espaldas a la Asamblea Legislativa a la que catalogó como “nido de ratas”. Vaya paradoja, ese mismo “nido de ratas” es el que hoy lo cobija ante su momento político más delicado. El caso $Libra terminó siendo la puerta de entrada definitiva de Milei a “la casta”.



El segundo episodio tuvo lugar en tierra estadounidense, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde Javier Milei tuvo su cuarto encuentro con el magnate tecnológico Elon Musk. El acceso que el presidente tiene al círculo más alto del poder norteamericano, es por estas horas inocultable. También lo es su devoción por el multibillonario dueño de Tesla.



“Hello my friend!” gritó entre risotadas Milei al saludar a Musk, justo antes de ofrendarle una enorme y brillante motosierra. El artilugio de valor desconocido y creado por un ingeniero industrial de Villa Urquiza, es similar al que Milei posee en su despacho. Minutos después sobre el escenario, tuvo lugar algo pocas veces visto.

Musk hacía su presentación frente a los asistentes y anunció que el presidente Milei le había traído un obsequio. Acto seguido, el mandatario ingresó al escenario para entregar en vivo la motosierra a Elon Musk. El magnate tomó la motosierra y comenzó a blandirla, mientras Milei se vio a todas luces desorientado. El presidente quedó fuera de la escena, sin comprender si debía retirarse del escenario, o asumir el rol de mascota tercermundista en un show de opulencia, que claramente no era el suyo. Pareció elegir la segunda opción.

