El exsecretario de Energía de Javier Milei ahora es director de YPF: ¿Hay incompatibilidad?

El exsecretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo fue designado como director titular en YPF, la petrolera de mayoría estatal. Había renunciado al cargo en octubre del 2024, apenas cuatro meses atrás, lo que plantea dudas sobre la compatibilidad entre las funciones asumidas. En esta nota, el análisis de especialistas.

La empresa informó la decisión a la Comisión Nacional de Valores ayer por la mañana. Chirillo será el nuevo Director Titular por las acciones Clase D «hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas, en reemplazo del Sr. Mario Eduardo Vázquez», quien falleció en agosto del 2024, indicaron.

Rodríguez Chirillo fue el primer titular de la cartera energética en el gobierno de Javier Milei. Había asumido en enero y renunció el 17 de octubre del 2024. Según informó en la plataforma X (exTwitter), dejó el cargo por «motivos personales y profesionales que considero oportuno atender en este momento«.

Apenas cuatro meses después (y dos días) Rodríguez Chirillo fue designado como Director Titular de la empresa. Esta determinación provocó posturas encontradas.

La incompatibilidad se explica de la siguiente forma: Chirillo dejó sus funciones en el sector público nacional y en menos de un año pasó a ser miembro del directorio de una Sociedad Anónima. Esta es una figura del derecho privado, independientemente del porcentaje de acciones del Estado Nacional en la compañía (51%).

Consultado por Energía On, el exsecretario de Hidrocarburos y actual director del Instituto del Gas y del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires (Igpuba), Juan José Carbajales explicó que durante el año posterior al cese, los exfuncionarios no deben «realizar o patrocinar para terceros trámites o gestiones ante el Ministerio donde prestó servicios (incluso sus entidades y dependencias)».

«Esta prohibición no solo se refiere a presentaciones formales, sino que también alcanza cualquier tipo de comunicación ya sea de carácter telefónico, vía correo electrónico o bien presencial, siempre que estén vinculadas a las funciones públicas que allí se desarrollan», explicó Carbajales, quien es doctor de la UBA en Derecho Administrativo y titular de la consultora Paspartú.

A la vez, no está habilitado a «celebrar contratos con dicha jurisdicción y/o con aquellas áreas de gobierno sobre las que tuvo capacidad de influencia en razón del cargo que desempeñó, cualquiera sea el objeto y/o modalidad de contratación», expresó.

Estas limitaciones se desprenden de los artículos 13 y 14 de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en el país, que establece incompatibilidades y conflicto de intereses en los cargos.

A las mencionadas, se suma una restricción que no tiene límite de tiempo, es que no puede «difundir y/o usar en provecho propio o de terceros ajenos al Estado Nacional, la información o documentación a la que hayas tenido acceso en tu empleo, cargo o comisión y que no sea de dominio público», indicó.

El exsecretario de Energía ahora es director de YPF: «continúa defendiendo el interés público»

La otra postura es que si se considera que Eduardo Rodríguez Chirillo será el representante de las acciones del Estado Nacional en el directorio, lo designa el propio Estado. «No es que Chirillo va a una empresa privada que tiene conflicto de intereses, porque en realidad va a representar al Estado, es como si continuara defendiendo el interés público«, explicó una fuente allegada al asunto.

El exministro de Energía durante la gestión de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, también dialogó con este medio y expresó su análisis. «No lo veo incompatible», marcó.

Citó la Ley de Ética Pública y el artículo 14, que habla de aquellos funcionarios que hayan tenido una participación determinante en las privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos. Estos «tendrán vedada su actuación en los entes reguladores de esas empresas durante los tres años posteriores a la última adjudicación», señaló.

«No es el caso de Rodríguez Chirillo, ya que ha sido designado Director de una sociedad anónima con el 51% de participación estatal», explicó. Señaló que el mismo Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos es director titular de las Acciones Clase A de YPF.

Vale recordar, Aranguren había sido procesado en una causa en la que se los investigaba por negociaciones incompatibles con la función pública. El ex titular de la cartera energética había sido denunciado por beneficiar a Shell en la importación de gasoil y fueloil. A los meses, el procesamiento fue revocado.