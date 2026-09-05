Últimos detalles para la nueva terminal de ómnibus de Viedma

La Municipalidad de Viedma invertirá $507,3 millones para culminar con las renovaciones internas de la nueva terminal de ómnibus, con una apertura de ofertas programada para el 18 de septiembre.

Los trabajos se ejecutarán en un plazo de 90 días e inclurán modificaciones que van desde las boleterías y los pisos, hasta instalaciones eléctricas, cámaras y sistemas de seguridad.

Cambios en la estructura interna y avisos de los servicios de colectivos

Entre los trabajos previstos para la infraestructura se encuentran la construcción de tabiques para las boleterías, colocación de pisos, cielorrasos y pintura, entre otros.

También se terminarán las instalaciones eléctricas, con nuevos tableros, iluminación interior y wifi para los usuarios.

Mientras que en términos de anuncios de los servicios, la terminal contará con avisos sonoros y seis televisores conectados a la red que brinden información general de los colectivos.

Seguridad y equipamiento

En términos de seguridad, la obra contempla un sistema contra incendios que incluye detectores de humo, alarmas, matafuegos y luces de emergencia.

Además, se instalará un servicio de videovigilancia con 32 cámaras para monitorear el predio.

¿Cuándo comenzaría y cuánto demorará?

El plazo previsto es de 90 días corridos desde el inicio de los trabajos, tras la apertura de sobres prevista para el 18 de septiembre a las 11 en la sede municipal de Las Heras 945.

En cuanto al pago, la Municipalidad estableció un anticipo del 30%, que se traduce en un aproximado de 152 millones.

Mientras que el avance de los trabajos se certificará mensualmente y los pagos se realizarán dentro de los 30 días posteriores a la emisión de cada certificado en la obra que espera ser culminada a fines de diciembre.