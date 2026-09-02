La venta de autos 0 KM cayó más del 19% en agosto 2026: cuáles fueron los modelos más vendidos

El mercado automotor argentino volvió a encender una señal de alarma al registrar 44.415 vehículos patentados en agosto 2026, lo que representa una caída del 19,1% frente a las 54.889 unidades del mismo mes del año anterior. Con estos números, las ventas acumuladas en los primeros ocho meses de 2026 alcanzaron las 385.091 unidades, ubicándose un 13,3% por debajo del mismo período de 2025.

En la comparación mensual, agosto mostró una baja del 1,5% respecto a julio, aunque al medirlo por promedio diario (agosto tuvo un día hábil menos), los patentamientos aumentaron un 3,4%. Cabe destacar que la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) corrigió el resultado de julio, elevándolo desde las 43.758 unidades informadas inicialmente hasta 45.075.

Frente a este escenario, las proyecciones del sector se ajustaron a la baja: de esperar igualar o superar los 612.000 vehículos del año pasado, ahora estiman acercarse a las 550.000 unidades.

Por qué cayó la demanda de 0 KM

Según precisó Bloomberg a través de fuentes del mercado, la retracción de las ventas responde a una combinación de factores económicos y financieros.

Deterioro del crédito: en julio, que es el último dato disponible, la financiación de vehículos nuevos cayó un 28% interanual. Si bien las terminales multiplicaron las promociones, incluso con tasas subsidiadas o tasa cero, estas en general cubren solamente una parte del valor del vehículo y exigen un anticipo elevado.

en julio, que es el último dato disponible, Si bien las terminales multiplicaron las promociones, incluso con tasas subsidiadas o tasa cero, estas en general y exigen un anticipo elevado. Poder adquisitivo y costos: los precios de los autos, el valor de las cuotas y los costos asociados —como patente, seguro y mantenimiento— continúan representando una barrera para los ingresos de buena parte de los hogares . La mayor oferta de modelos no encontró una demanda capaz de acompañarla.

los —como patente, seguro y mantenimiento— continúan representando una . La mayor oferta de modelos no encontró una demanda capaz de acompañarla. Evolución de precios: en julio, el Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA) registró una suba del 2% mensual, con lo que acumuló un 4,1% en el año. Desde ACARA advirtieron que este dato mensual reflejó una leve aceleración respecto a la estabilidad observada en meses previos. Sin embargo, el alza de los precios automotrices se ubica 15,2 puntos por debajo de la inflación general acumulada, que alcanza el 19,3%.

Sebastián Beato, presidente de ACARA, reconoció que el mercado «sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar».

El ejecutivo destacó el esfuerzo comercial de concesionarios y automotrices para evitar una caída mayor, y condicionó la recuperación a una mejora de la actividad económica.

A su vez, el sector enfrenta una base de comparación exigente, ya que el mercado había crecido con fuerza durante buena parte de 2025, impulsado por la normalización de las importaciones, una mayor disponibilidad de vehículos y la recuperación inicial del crédito.

El impacto en la producción industrial

La caída de las ventas internas se combina con una menor demanda de exportación y ya impacta en los planes industriales de las terminales. Hasta julio, último dato oficial disponible, se habían fabricado 235.847 vehículos, un 18% menos que en los primeros siete meses de 2025. Solo en julio se produjeron 31.189 unidades, evidenciando una baja del 16% interanual y del 15,8% frente a junio, mientras que las ventas mayoristas a concesionarios se contrajeron más del 31% durante ese mes.

Ante estas señales de desaceleración, Stellantis comenzó a revisar el ritmo de actividad de sus plantas de El Palomar y Córdoba para adecuarlo a una demanda menor que la proyectada. Por su parte, General Motors reorganizó la operación de su planta de Alvear y, si bien dejó atrás el esquema de suspensiones periódicas, mantuvo una estructura productiva ajustada. Otras compañías, como Volkswagen y Renault, atraviesan cambios vinculados a la renovación de modelos y adaptación de líneas para nuevos proyectos.

A su vez, indicaron que la mayor disponibilidad de vehículos no expandió el mercado, pero sí modificó quiénes se quedan con las ventas: los importados y electrificados crecen en participación, mientras que varios de los modelos nacionales que sostienen el empleo y la producción industrial pierden volumen.

El ranking de los modelos más vendidos

La caída en las ventas no afecta a todas las automotrices por igual, ya que el mercado se encuentra en pleno reordenamiento. Actualmente, los vehículos importados ya representan cerca del 70% de los patentamientos.

En el ranking de agosto, las posiciones se dividieron equitativamente: cinco modelos se producen en Argentina (Toyota Hilux, Ford Ranger, Fiat Cronos, Volkswagen Amarok y Peugeot 208) y otros cinco llegaron desde el exterior.

A nivel marcas, Toyota volvió a liderar las ventas con 7.247 unidades y una participación del 17,4%. Por su parte, Ford se consolida como la única de las grandes marcas que crece en el acumulado de 2026, con una mejora del 5,3%, apoyada en la Ranger nacional y el avance de la Territory importada.

Los 10 autos más vendidos en agosto fueron:

Posición Modelo Unidades (Agosto 2026) Origen 1 Toyota Hilux 2.616 Nacional 2 Ford Ranger 1.781 Nacional 3 Toyota Yaris Cross 1.619 Importado 4 Ford Territory 1.601 Importado 5 Fiat Cronos 1.490 Nacional 6 Volkswagen Amarok 1.405 Nacional 7 Volkswagen Tera 1.166 Importado 8 Peugeot 208 1.141 Nacional 9 Toyota Yaris 1.100 Importado 10 Chevrolet Onix 1.018 Importado

Las marcas más golpeadas por la retracción

Volkswagen quedó segunda en agosto con 5.184 unidades patentadas, pero acumula una caída del 31,3% en el año, reduciendo su participación mensual desde el 16,7% hasta el 12,4%. Uno de sus modelos más afectados es la Amarok, fabricada en General Pacheco, que registró 1.405 unidades en el mes frente a las 2.370 de un año antes, marcando una baja del 41,7% en los primeros ocho meses.

Renault enfrenta un cuadro todavía más complejo. Sus ventas bajaron alrededor del 40% interanual en agosto y acumulan una contracción cercana al 39,5% en 2026, dado que la renovación de su oferta con Koleos y Boreal no logró compensar la caída de los modelos de mayor volumen. Peugeot también perdió terreno, acumulando una baja del 31,5% sostenida principalmente por sus modelos fabricados en El Palomar; su modelo 208 cae 39% en el año y el 2008 quedó en 654 unidades durante el último mes.

Fiat conserva una participación relativamente estable gracias al Cronos, pero el sedán producido en Córdoba retrocedió 33,6% en el acumulado anual y un 33,8% mensual.

En tanto, el Toyota Yaris hatchback importado desde Brasil pasó a 1.100 en el último mes, en gran parte debido a una migración de clientes hacia el nuevo Yaris Cross.